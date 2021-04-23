За минувшие сутки больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (1 269), а еще в Днепропетровской (1 296) и Харьковской (1 137) областях. Также высокая заболеваемость в Львовской (926) и Киевской области (922).

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За этот же период в больницы госпитализировали 3 728 больных. Летальность остается на высоком уровне – от болезни умерли еще 434 человека.

Зато выписали еще 18 964 пациентов.

За прошедшие сутки в Украине осуществили 95 740 тестирований на COVID-19, из них:

  • методом ПЦР – 41 305,
  • методом ИФА – 18 360,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 075.

Зато за все время пандемии в стране провели 9 130 606 тестирований методом ПЦР.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки против коронавируса в Украине вакцинировали 16 169 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в стране прививали 508 046 граждан. 508 044 из них получили 1 дозу. А вот закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, 5 украинцев (2 из них получили 1 дозу за рубежом).

По состоянию на 22 апреля в список ожидания вакцинации против COVID-19 записались 485 700 граждан.

Количество новых больных и прививок в регионах

  • Киев  –  1 269 случаев / 1 679 прививок;
  • Винницкая область – 259 случаев / 478 прививок;
  • Волынская область – 509 случаев / 534 прививки;
  • Днепропетровская область – 1 296 случаев/ 1 453 прививки;
  • Донецкая область – 807 случаев / 352 прививки;
  • Житомирская область – 420 случаев/ 392 прививки;
  • Закарпатская – 87 случаев/ 791 прививка;
  • Запорожская область – 839 случаев/ 1 084 прививки;
  • Ивано-Франковская область – 147 случаев/ 436 прививок;
  • Киевская область – 922 случая / 646 прививок;
  • Кировоградская область – 199 случаев / 335 прививок;
  • Луганская область – 244 случая / 311 прививок;
  • Львовская область – 926 случаев / 859 прививок;
  • Николаевская область – 383 случая / 477 прививок;
  • Одесская область – 658 случаев / 837 прививок;
  • Полтавская область – 621 случай / 616 прививок;
  • Ровненская область – 538 случаев/ 542 прививки;
  • Сумская область – 382 случая/ 454 прививки;
  • Тернопольская область – 372 случая / 350 прививок;
  • Харьковская область – 1 137 случаев / 918 прививок;
  • Херсонская область – 287 случаев / 499 прививок;
  • Хмельницкая область – 640 случаев / 720 прививок;
  • Черкасская область – 698 случаев / 537 прививок;
  • Черновицкая область – 250 случаев / 606 прививок;
  • Черниговская область – 387 случаев/ 263 прививки.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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