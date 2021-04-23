За минувшие сутки больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (1 269), а еще в Днепропетровской (1 296) и Харьковской (1 137) областях. Также высокая заболеваемость в Львовской (926) и Киевской области (922).

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За этот же период в больницы госпитализировали 3 728 больных. Летальность остается на высоком уровне – от болезни умерли еще 434 человека.

Зато выписали еще 18 964 пациентов.

От начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 004 630 больных коронавирусом. 1 552 267 из них уже преодолели болезнь, но 41 700 пациентов ушли из жизни от осложнений, вызванных недугом.

За прошедшие сутки в Украине осуществили 95 740 тестирований на COVID-19, из них:

методом ПЦР – 41 305,

методом ИФА – 18 360,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 075.

Зато за все время пандемии в стране провели 9 130 606 тестирований методом ПЦР.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки против коронавируса в Украине вакцинировали 16 169 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в стране прививали 508 046 граждан. 508 044 из них получили 1 дозу. А вот закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, 5 украинцев (2 из них получили 1 дозу за рубежом).

По состоянию на 22 апреля в список ожидания вакцинации против COVID-19 записались 485 700 граждан.

Количество новых больных и прививок в регионах

Киев – 1 269 случаев / 1 679 прививок;

Винницкая область – 259 случаев / 478 прививок;

Волынская область – 509 случаев / 534 прививки;

Днепропетровская область – 1 296 случаев/ 1 453 прививки;

Донецкая область – 807 случаев / 352 прививки;

Житомирская область – 420 случаев/ 392 прививки;

Закарпатская – 87 случаев/ 791 прививка;

Запорожская область – 839 случаев/ 1 084 прививки;

Ивано-Франковская область – 147 случаев/ 436 прививок;

Киевская область – 922 случая / 646 прививок;

Кировоградская область – 199 случаев / 335 прививок;

Луганская область – 244 случая / 311 прививок;

Львовская область – 926 случаев / 859 прививок;

Николаевская область – 383 случая / 477 прививок;

Одесская область – 658 случаев / 837 прививок;

Полтавская область – 621 случай / 616 прививок;

Ровненская область – 538 случаев/ 542 прививки;

Сумская область – 382 случая/ 454 прививки;

Тернопольская область – 372 случая / 350 прививок;

Харьковская область – 1 137 случаев / 918 прививок;

Херсонская область – 287 случаев / 499 прививок;

Хмельницкая область – 640 случаев / 720 прививок;

Черкасская область – 698 случаев / 537 прививок;

Черновицкая область – 250 случаев / 606 прививок;

Черниговская область – 387 случаев/ 263 прививки.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала