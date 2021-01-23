По состоянию на 23 января в Украине обнаружили 1 187 897 больных COVID-19. Из новых 4 928 больных – 166 детей и 261 медработник.

За минувшие сутки больше всего новых пациентов зарегистрировали в Киеве (536), а также Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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В течение 22 января в больницы госпитализировали 1 862 больных коронавирусом или людей с признаками болезни. За минувшие сутки умерли еще 116 пациентов.

Выздоровевших снова значительно больше, чем новых больных. Со вчерашнего дня выписали 13 138 человек.

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