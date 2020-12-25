Коронавирус в Украине: 11 035 новых больных, из них 484 ребенка и 388 медиков
По состоянию на 25 декабря COVID-19 обнаружили у 1 012 167 жителей Украины. Из них 11 035 узнали о своем диагнозе за прошедшие сутки.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в столице. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
К теме Почему почти все действия Минздрава в 2020 году были провальными
Количество новых случаев выздоровления вновь превысило количество новых больных. Так, в течение 24 декабря выписали 15 337 пациентов.
За этот же период умерли 186 инфицированных.
Количество госпитализаций не меняется и остается стабильно высоким. За прошедшие сутки в больницы попали 2 739 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.
Ситуация с тестированием: За четверг 24 декабря в Украине провели 58 874 тестов для диагностики коронавируса. Из них методом ПЦР – 37 873, а методом ИФА – 21 001.
Коронавирус в областях Украины
За минувшие сутки больше всего новых больных коронавирусом обнаружили в Киеве (1 038), а также в Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
Заболеваемость в регионах:
- Киев – 106 078 случаев;
- Винницкая область – 21 698 случаев;
- Волынская область – 32 149 случаев;
- Днепропетровская область – 55 680 случаев;
- Донецкая область – 34 225 случаев;
- Житомирская область – 37 848 случаев;
- Закарпатская область – 27 650 случаев;
- Запорожская область – 50 805 случаев;
- Ивано – Франковская область – 42 611 случаев;
- Киевская область – 56 374 случая;
- Кировоградская область – 8 149 случаев;
- Луганская область – 9 725 случаев;
- Львовская область – 58 875 случаев;
- Николаевская область – 28 805 случаев;
- Одесская область – 67 934 случая;
- Полтавская область – 33 997 случаев;
- Ровенская область – 39 979 случаев;
- Сумская область – 39 490 случаев;
- Тернопольская область – 33 175 случаев;
- Харьковская область – 67 417 случаев;
- Херсонская область – 16 679 случаев;
- Хмельницкая область – 38 004 случая;
- Черкасская область – 36 947 случаев;
- Черновицкая область – 39 143 случая;
- Черниговская область – 28 730 случаев.
Заметьте, что в статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Поделиться новостью