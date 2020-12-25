По состоянию на 25 декабря COVID-19 обнаружили у 1 012 167 жителей Украины. Из них 11 035 узнали о своем диагнозе за прошедшие сутки.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в столице. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Количество новых случаев выздоровления вновь превысило количество новых больных. Так, в течение 24 декабря выписали 15 337 пациентов.

За этот же период умерли 186 инфицированных.

Количество госпитализаций не меняется и остается стабильно высоким. За прошедшие сутки в больницы попали 2 739 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.

Ситуация с тестированием: За четверг 24 декабря в Украине провели 58 874 тестов для диагностики коронавируса. Из них методом ПЦР – 37 873, а методом ИФА – 21 001.

С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 1 012 167 случаев заражения коронавирусом. 646 772 человека выздоровели, но 17 581 пациент умер от осложнений, вызванных болезнью.



Всего за все время в Украине провели 5 428 825 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в областях Украины

За минувшие сутки больше всего новых больных коронавирусом обнаружили в Киеве (1 038), а также в Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Заболеваемость в регионах:

Киев – 106 078 случаев;

Винницкая область – 21 698 случаев;

Волынская область – 32 149 случаев;

Днепропетровская область – 55 680 случаев;

Донецкая область – 34 225 случаев;

Житомирская область – 37 848 случаев;

Закарпатская область – 27 650 случаев;

Запорожская область – 50 805 случаев;

Ивано – Франковская область – 42 611 случаев;

Киевская область – 56 374 случая;

Кировоградская область – 8 149 случаев;

Луганская область – 9 725 случаев;

Львовская область – 58 875 случаев;

Николаевская область – 28 805 случаев;

Одесская область – 67 934 случая;

Полтавская область – 33 997 случаев;

Ровенская область – 39 979 случаев;

Сумская область – 39 490 случаев;

Тернопольская область – 33 175 случаев;

Харьковская область – 67 417 случаев;

Херсонская область – 16 679 случаев;

Хмельницкая область – 38 004 случая;

Черкасская область – 36 947 случаев;

Черновицкая область – 39 143 случая;

Черниговская область – 28 730 случаев.

Заметьте, что в статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.