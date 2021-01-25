За сутки в Украине обнаружили всего 2 516 больных COVID-19
По состоянию на 25 января в Украине зафиксировали 1 194 328 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 953 тысяч больных уже выздоровели.
Среди новых 2 516 пациентов 95 детей и 87 медработников. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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За минувшие сутки больше всего новых больных обнаружили в Запорожской (241), Ивано – Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146).
В целом в течение 24 января в больницы госпитализировали 1 166 пациентов с подтвержденным COVID-19 или людей с имеющимися признаками болезни.
К сожалению, из жизни ушли еще 63 пациента. При этом выписали в связи с выздоровлением 5 783 человека.
Ситуация с тестированием ухудшилась
За упомянутый период в Украине провели всего 13 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 10 573, а методом ИФА – 3 389.
В общем за все время пандемии в Украине осуществили 6 108 668 ПЦР – тестов.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 146 случаев;
- Винницкая область – 67 случаев;
- Волынская область – 66 случаев;
- Днепропетровская область – 136 случаев;
- Донецкая область – 126 случаев;
- Житомирская область – 122 случая;
- Закарпатская область – 59 случаев;
- Запорожская область – 241 случай;
- Ивано – Франковская область – 238 случаев;
- Киевская область – 102 случая;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 41 случай;
- Львовская область – 138 случаев;
- Николаевская область – 123 случая;
- Одесская область – 166 случаев;
- Полтавская область – 84 случая;
- Ровенская область – 49 случаев;
- Сумская область – 101 случай;
- Тернопольская область – 95 случаев;
- Харьковская область – 51 случай;
- Херсонская область – 90 случаев;
- Хмельницкая область – 2 случая;
- Черкасская область – 68 случаев;
- Черновицкая область – 160 случаев;
- Черниговская область – 42 случая.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Общая статистика заболеваемости в Украине
Готовы ли украинцы вакцинироваться от COVID – 19 / Инфографика 24 канала
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