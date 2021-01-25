По состоянию на 25 января в Украине зафиксировали 1 194 328 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 953 тысяч больных уже выздоровели.

Среди новых 2 516 пациентов 95 детей и 87 медработников. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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За минувшие сутки больше всего новых больных обнаружили в Запорожской (241), Ивано – Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146).

В целом в течение 24 января в больницы госпитализировали 1 166 пациентов с подтвержденным COVID-19 или людей с имеющимися признаками болезни.

К сожалению, из жизни ушли еще 63 пациента. При этом выписали в связи с выздоровлением 5 783 человека.

Ситуация с тестированием ухудшилась

За упомянутый период в Украине провели всего 13 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 10 573, а методом ИФА – 3 389.

В общем за все время пандемии в Украине осуществили 6 108 668 ПЦР – тестов.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 146 случаев;

Винницкая область – 67 случаев;

Волынская область – 66 случаев;

Днепропетровская область – 136 случаев;

Донецкая область – 126 случаев;

Житомирская область – 122 случая;

Закарпатская область – 59 случаев;

Запорожская область – 241 случай;

Ивано – Франковская область – 238 случаев;

Киевская область – 102 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 41 случай;

Львовская область – 138 случаев;

Николаевская область – 123 случая;

Одесская область – 166 случаев;

Полтавская область – 84 случая;

Ровенская область – 49 случаев;

Сумская область – 101 случай;

Тернопольская область – 95 случаев;

Харьковская область – 51 случай;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черкасская область – 68 случаев;

Черновицкая область – 160 случаев;

Черниговская область – 42 случая.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя. Общая статистика заболеваемости в Украине С начала пандемии в Украине наличие коронавируса подтвердили у 1 194 328 граждан. 953 297 из них уже выздоровели. Но 21 924 умерли от осложнений, вызванных - 19.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от COVID – 19 / Инфографика 24 канала