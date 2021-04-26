Хорошая новость в том, что ни в одной области Украины не зарегистрировали даже около тысячи новых больных. Но это может быть вызвано и снижением количества тестов в регионах.

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Да, за минувшие сутки в стране провели всего 25 248 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 15 379,

методом ИФА – 2 853,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 016.

Вместе с тем, упало и количество госпитализированных. За минувшие сутки в больницы попал 2 061 больной. Хотя это более чем на тысячу меньше, чем на прошлой неделе, это все еще довольно высокий показатель.

За этот же период умерли 195 пациентов. Всего с начала пандемии в Украине от из жизни ушли 42 518 больных COVID-19.

Еще 6 910 пациентов выписали. Общее количество выздоровевших от коронавируса людей в стране выросло до 1 579 438.

Темпы вакцинации в Украине

В течение вчерашнего дня в Украине против коронавируса вакцинировали всего 1 114 человек. В Киеве и 8 регионах не провели ни одной прививки.

Всего с начала прививочной кампании прививки от инфекции сделали 528 030 украинцам. 528 028 из них получили одну дозу, а закончили вакцинацию (т.е. получили две дозы) – 5 человек. Из них двое получили первую дозу за рубежом.

По состоянию на 25 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 492 494 человека.

Новые больные и привитые в регионах за сутки

Киев – 256 случаев/ 0 прививок;

Винницкая область – 60 случаев/ 17 прививок;

Волынская область – 198 случаев/ 2 прививки;

Днепропетровская область – 676 ​​случаев/ 44 прививки;

Донецкая область – 265 случаев/ 0 прививок;

Житомирская область – 192 случая/ 48 прививок;

Закарпатская – 41 случай/ 0 прививок;

Запорожская область – 135 случаев/ 3 прививки;

Ивано-Франковская область – 44 случая/ 0 прививок;

Киевская область – 305 случаев/ 177 прививок;

Кировоградская область – 203 случая/ 30 прививок;

Луганская область – 45 случаев/ 0 прививок;

Львовская область – 311 случаев/ 0 прививок;

Николаевская область – 375 случаев/ 41 прививки;

Одесская область – 397 случаев/ 47 прививок;

Полтавская область – 106 случаев/ 96 прививок;

Ровненская область – 144 случая/ 180 прививок;

Сумская область – 182 случая/ 0 прививок;

Тернопольская область – 207 случаев/ 0 прививок;

Харьковская область – 313 случаев/ 307 прививок;

Херсонская область – 80 случаев/ 4 прививки;

Хмельницкая область – 40 случаев/ 13 прививок;

Черкасская область – 277 случаев/ 95 прививок;

Черновицкая область – 96 случаев/ 10 прививок;

Черниговская область – 114 случаев/ 0 прививок.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала