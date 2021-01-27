За сутки в Украине 3 776 новых больных COVID-19, выздоровели свыше 14 тысяч пациентов
По состоянию на 27 января в Украине зарегистрировали 1 187 897 случаев заражения коронавирусом. Среди новых 3 776 больных – 115 детей и 172 медработника.
Источник: Максим Степанов
На своей странице в фейсбуке министр здравоохранения Украины рассказал, что в течение 26 января в больницы госпитализировали 2 430 больных.
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К сожалению, еще 145 пациентов умерли. Зато выздоровели аж 14 250 инфицированных.
Больше всего новых случаев заражения SARS-CoV-2 зафиксировали в Киеве (437), а еще в Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
Сколько проводят тестов
За минувшие сутки в Украине осуществили 47 120 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 27 041, а методом ИФА – 20 079. Всего с начала пандемии в стране сделали 6 152 298 тестов методом ПЦР.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 437 случаев;
- Винницкая область – 158 случаев;
- Волынская область – 76 случаев;
- Днепропетровская область – 188 случаев;
- Донецкая область – 143 случая;
- Житомирская область – 107 случаев;
- Закарпатская область – 86 случаев;
- Запорожская область – 204 случая;
- Ивано-Франковская область – 167 случаев;
- Киевская область – 276 случаев;
- Кировоградская область – 48 случаев;
- Луганская область – 49 случаев;
- Львовская область – 221 случай;
- Николаевская область – 174 случая;
- Одесская область – 185 случаев;
- Полтавская область – 116 случаев;
- Ровненская область – 164 случая;
- Сумская область – 85 случаев;
- Тернопольская область – 96 случаев;
- Харьковская область – 238 случаев;
- Херсонская область – 64 случая;
- Хмельницкая область – 169 случаев;
- Черкасская область – 126 случаев;
- Черновицкая область – 169 случаев;
- Черниговская область – 30 случаев.
*В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Общая статистика заболеваемости COVID-19
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