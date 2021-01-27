По состоянию на 27 января в Украине зарегистрировали 1 187 897 случаев заражения коронавирусом. Среди новых 3 776 больных – 115 детей и 172 медработника.

Источник: Максим Степанов

На своей странице в фейсбуке министр здравоохранения Украины рассказал, что в течение 26 января в больницы госпитализировали 2 430 больных.

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К сожалению, еще 145 пациентов умерли. Зато выздоровели аж 14 250 инфицированных.

Больше всего новых случаев заражения SARS-CoV-2 зафиксировали в Киеве (437), а еще в Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Сколько проводят тестов

За минувшие сутки в Украине осуществили 47 120 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 27 041, а методом ИФА – 20 079. Всего с начала пандемии в стране сделали 6 152 298 тестов методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 437 случаев;

Винницкая область – 158 случаев;

Волынская область – 76 случаев;

Днепропетровская область – 188 случаев;

Донецкая область – 143 случая;

Житомирская область – 107 случаев;

Закарпатская область – 86 случаев;

Запорожская область – 204 случая;

Ивано-Франковская область – 167 случаев;

Киевская область – 276 случаев;

Кировоградская область – 48 случаев;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 221 случай;

Николаевская область – 174 случая;

Одесская область – 185 случаев;

Полтавская область – 116 случаев;

Ровненская область – 164 случая;

Сумская область – 85 случаев;

Тернопольская область – 96 случаев;

Харьковская область – 238 случаев;

Херсонская область – 64 случая;

Хмельницкая область – 169 случаев;

Черкасская область – 126 случаев;

Черновицкая область – 169 случаев;

Черниговская область – 30 случаев.

* В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя. Общая статистика заболеваемости COVID-19 По состоянию на 27 января в Украине обнаружили 1 200 883 больных коронавирусом. 1 200 883 из них уже выздоровели. Но 22 202 умерли от осложнений, вызванных болезнью.



Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала