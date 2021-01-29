По состоянию на 29 января в Украине зафиксировали 1 211 593 случая заражения коронавирусом. Среди новых пациентов – 218 детей и 212 медработников.

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки, 28 января, в больницы были госпитализированы 1 916 пациентов с подтвержденным коронавирусом или имеющимися симптомами болезни.

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За этот же период из жизни ушли еще 128 больных COVID-19. Зато выздоровели 11 310 человек.

О наибольшем количестве новых случаев заражения коронавирусом сообщила Львовщина (440) и Киев (361), а также Ивано-Франковская (356), Киевская (326) и Винницкая (238) области.

Ситуация с тестированием:

Со вчерашнего дня в Украине сделали 44 143 теста на коронавирус. Из них только 24 769 были осуществлены методом ПЦР. Остальные 19 374 проводили методом ИФА.

Всего за все время пандемии украинские лаборатории провели 6 209 089 тестов на наличие SARS-CoV-2 методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 361 случай;

Винницкая область – 282 случая;

Волынская область – 159 случаев;

Днепропетровская область – 259 случаев;

Донецкая область – 193 случая;

Житомирская область – 167 случаев;

Закарпатская область – 137 случаев;

Запорожская область – 232 случая;

Ивано-Франковская область – 356 случаев;

Киевская область – 326 случаев;

Кировоградская область – 27 случаев;

Луганская область – 40 случаев;

Львовская область – 440 случаев;

Николаевская область – 207 случаев;

Одесская область – 260 случаев;

Полтавская область – 218 случаев;

Ровненская область – 209 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 179 случаев;

Харьковская область – 248 случаев;

Херсонская область – 70 случаев;

Хмельницкая область – 147 случаев;

Черкасская область – 131 случай;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 152 случая.

* В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Общая статистика заболеваемости COVID-19

По состоянию на 29 января в Украине зафиксировали 1 211 593 инфицированных SARS-CoV-2. 1 003 341 человек уже выздоровели. Но еще 22 479 больных умерли в результате осложнений коронавируса.