За сутки в Украине 5 181 новый больной COVID-19, почти 2 тысячи пациентов госпитализировали
По состоянию на 29 января в Украине зафиксировали 1 211 593 случая заражения коронавирусом. Среди новых пациентов – 218 детей и 212 медработников.
Источник: фейсбук Максима Степанова
За прошедшие сутки, 28 января, в больницы были госпитализированы 1 916 пациентов с подтвержденным коронавирусом или имеющимися симптомами болезни.
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За этот же период из жизни ушли еще 128 больных COVID-19. Зато выздоровели 11 310 человек.
О наибольшем количестве новых случаев заражения коронавирусом сообщила Львовщина (440) и Киев (361), а также Ивано-Франковская (356), Киевская (326) и Винницкая (238) области.
Ситуация с тестированием:
Со вчерашнего дня в Украине сделали 44 143 теста на коронавирус. Из них только 24 769 были осуществлены методом ПЦР. Остальные 19 374 проводили методом ИФА.
Всего за все время пандемии украинские лаборатории провели 6 209 089 тестов на наличие SARS-CoV-2 методом ПЦР.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 361 случай;
- Винницкая область – 282 случая;
- Волынская область – 159 случаев;
- Днепропетровская область – 259 случаев;
- Донецкая область – 193 случая;
- Житомирская область – 167 случаев;
- Закарпатская область – 137 случаев;
- Запорожская область – 232 случая;
- Ивано-Франковская область – 356 случаев;
- Киевская область – 326 случаев;
- Кировоградская область – 27 случаев;
- Луганская область – 40 случаев;
- Львовская область – 440 случаев;
- Николаевская область – 207 случаев;
- Одесская область – 260 случаев;
- Полтавская область – 218 случаев;
- Ровненская область – 209 случаев;
- Сумская область – 123 случая;
- Тернопольская область – 179 случаев;
- Харьковская область – 248 случаев;
- Херсонская область – 70 случаев;
- Хмельницкая область – 147 случаев;
- Черкасская область – 131 случай;
- Черновицкая область – 258 случаев;
- Черниговская область – 152 случая.
* В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Общая статистика заболеваемости COVID-19
Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала
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