По состоянию на 3 февраля в Украине зарегистрировали 1 227 164 инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Среди 3 285 новых пациентов – 156 детей и 186 медработников.

Источник: фейсбук Максима Степанова

На протяжении прошедших суток, 2 февраля, в больницы были госпитализированы 2 159 человек с подтвержденным коронавирусом или сложными симптомами, похожими на проявление COVID-19.

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Кроме количества госпитализаций, в Украине выросла и смертность. Так, со вчерашнего дня на территории страны зарегистрировали еще 165 летальных случаев среди больных коронавирусом.

Зато выздоровело пациентов снова больше, чем новых больных – 10 101 против 3 285.

За минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 зафиксировали в Киеве (330), а также в Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Количество проведенных тестов

Ситуация с тестированием несколько улучшилась. За указанный период в Украине осуществили 43 643 теста на коронавирус. Из них методом ПЦР – 25 235, а методом ИФА – 18 408.

От начала пандемии в Украине провели всего 6 299 699 тестов методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 330 случаев;

Винницкая область – 192 случая;

Волынская область – 94 случая;

Днепропетровская область – 122 случая;

Донецкая область – 102 случая;

Житомирская область – 62 случая;

Закарпатская область – 129 случаев;

Запорожская область – 211 случаев;

Ивано-Франковская область – 298 случаев;

Киевская область – 164 случая;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 61 случай;

Львовская область – 182 случая;

Николаевская область – 65 случаев;

Одесская область – 177 случаев;

Полтавская область – 192 случая;

Ровненская область – 101 случай;

Сумская область – 74 случая;

Тернопольская область – 120 случаев;

Харьковская область – 230 случаев;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 0 случаев;

Черкасская область – 98 случаев;

Черновицкая область – 165 случаев;

Черниговская область – 53 случая.

* В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Общая статистика заболеваемости COVID-19 в Украине

По состоянию на 3 февраля в Украине зарегистрировали 1 227 164 пациентов с коронавирусом. 1 045 473 из них уже выздоровели. Зато количество летальных случаев вследствие болезни в стране возросло до 23 089.