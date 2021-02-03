За сутки в Украине обнаружили 3 285 новых больных COVID-19, 2 159 попали в больницы
По состоянию на 3 февраля в Украине зарегистрировали 1 227 164 инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Среди 3 285 новых пациентов – 156 детей и 186 медработников.
Источник: фейсбук Максима Степанова
На протяжении прошедших суток, 2 февраля, в больницы были госпитализированы 2 159 человек с подтвержденным коронавирусом или сложными симптомами, похожими на проявление COVID-19.
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Кроме количества госпитализаций, в Украине выросла и смертность. Так, со вчерашнего дня на территории страны зарегистрировали еще 165 летальных случаев среди больных коронавирусом.
Зато выздоровело пациентов снова больше, чем новых больных – 10 101 против 3 285.
За минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 зафиксировали в Киеве (330), а также в Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
Количество проведенных тестов
Ситуация с тестированием несколько улучшилась. За указанный период в Украине осуществили 43 643 теста на коронавирус. Из них методом ПЦР – 25 235, а методом ИФА – 18 408.
От начала пандемии в Украине провели всего 6 299 699 тестов методом ПЦР.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 330 случаев;
- Винницкая область – 192 случая;
- Волынская область – 94 случая;
- Днепропетровская область – 122 случая;
- Донецкая область – 102 случая;
- Житомирская область – 62 случая;
- Закарпатская область – 129 случаев;
- Запорожская область – 211 случаев;
- Ивано-Франковская область – 298 случаев;
- Киевская область – 164 случая;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 61 случай;
- Львовская область – 182 случая;
- Николаевская область – 65 случаев;
- Одесская область – 177 случаев;
- Полтавская область – 192 случая;
- Ровненская область – 101 случай;
- Сумская область – 74 случая;
- Тернопольская область – 120 случаев;
- Харьковская область – 230 случаев;
- Херсонская область – 23 случая;
- Хмельницкая область – 0 случаев;
- Черкасская область – 98 случаев;
- Черновицкая область – 165 случаев;
- Черниговская область – 53 случая.
* В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Общая статистика заболеваемости COVID-19 в Украине
По состоянию на 3 февраля в Украине зарегистрировали 1 227 164 пациентов с коронавирусом. 1 045 473 из них уже выздоровели. Зато количество летальных случаев вследствие болезни в стране возросло до 23 089.
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