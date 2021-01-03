По состоянию на 3 января в Украине зафиксировано 1 074 093 пациента с COVID-19. Из них 4 576 обнаружили за минувшие сутки.

Среди новых больных – 158 детей и 172 медработника. Об в этом Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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За прошедшие сутки, 2 января, в больницы попали 1 306 больных. Количество умерших в результате болезни выросло на 123. Однако поправились за этот же период 6 250 пациентов.

Ситуация с тестированием: за минувшие сутки в Украине сделали 14 576 тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 12 362, а методом ИФА – 2 214.

По состоянию на 3 января 2021 года в Украине зарегистрировано 1 074 093 случая инфицирования коронавирусом. 18 854 больных умерли, но 728 865 смогли преодолеть заболевание. С начала пандемии украинские лаборатории осуществили 5 610 003 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в областях Украины

За минувшие сутки больше всего больных коронавирусом обнаружили в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и городе Киев (370).

Заболеваемость в регионах:

Киев – 370 случаев;

Винницкая область – 66 случаев;

Волынская область – 93 случая;

Днепропетровская область – 404 случая;

Донецкая область – 200 случаев;

Житомирская область – 25 случаев;

Закарпатская область – 78 случаев;

Запорожская область – 301 случай;

Ивано-Франковская область – 99 случаев;

Киевская область – 303 случая;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 433 случая;

Николаевская область – 454 случая;

Одесская область – 426 случаев;

Полтавская область – 197 случаев;

Ровненская область – 75 случаев;

Сумская область – 147 случаев;

Тернопольская область – 59 случаев;

Харьковская область – 68 случаев;

Херсонская область – 115 случаев;

Хмельницкая область – 14 случаев;

Черкасская область – 244 случая;

Черновицкая область – 146 случаев;

Черниговская область - 152 случая.

Обратите внимание, что в статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

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