Коронавирус в Украине 3 января: за сутки обнаружили 4 576 новых больных
По состоянию на 3 января в Украине зафиксировано 1 074 093 пациента с COVID-19. Из них 4 576 обнаружили за минувшие сутки.
Среди новых больных – 158 детей и 172 медработника. Об в этом Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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За прошедшие сутки, 2 января, в больницы попали 1 306 больных. Количество умерших в результате болезни выросло на 123. Однако поправились за этот же период 6 250 пациентов.
Ситуация с тестированием: за минувшие сутки в Украине сделали 14 576 тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 12 362, а методом ИФА – 2 214.
Коронавирус в областях Украины
За минувшие сутки больше всего больных коронавирусом обнаружили в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и городе Киев (370).
Заболеваемость в регионах:
- Киев – 370 случаев;
- Винницкая область – 66 случаев;
- Волынская область – 93 случая;
- Днепропетровская область – 404 случая;
- Донецкая область – 200 случаев;
- Житомирская область – 25 случаев;
- Закарпатская область – 78 случаев;
- Запорожская область – 301 случай;
- Ивано-Франковская область – 99 случаев;
- Киевская область – 303 случая;
- Кировоградская область – 22 случая;
- Луганская область – 85 случаев;
- Львовская область – 433 случая;
- Николаевская область – 454 случая;
- Одесская область – 426 случаев;
- Полтавская область – 197 случаев;
- Ровненская область – 75 случаев;
- Сумская область – 147 случаев;
- Тернопольская область – 59 случаев;
- Харьковская область – 68 случаев;
- Херсонская область – 115 случаев;
- Хмельницкая область – 14 случаев;
- Черкасская область – 244 случая;
- Черновицкая область – 146 случаев;
- Черниговская область - 152 случая.
Обратите внимание, что в статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
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