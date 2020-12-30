По состоянию на 30 декабря в Украине зарегистрировали 1 045 348 больных коронавирусом. Из них 7 986 зафиксировали за минувшие сутки.

Среди новых заболевших – 272 ребенка и 453 медработника. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

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В течение 29 декабря в больницы госпитализировали 2 925 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. Еще 243 инфицированных умерли. Зато выздоровели за этот период 16 355 пациентов.

Ситуация с тестированием: За минувшие сутки в Украинской лаборатории провели 52 746 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 35 504, а методом ИФА – 17 242.

По состоянию на 30 декабря 2020 года в Украине обнаружили 1 045 348 больных коронавирусом. 698 190 человек выздоровели, но 18 324 пациента умерли в результате осложнений COVID-19. Всего за все время в Украине провели 5 546 683 тестирования методом ПЦР.

Коронавирус в областях Украины

За последние сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Киеве (1 131), а также Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Заболеваемость в регионах:

Киев – 110 139 случаев;

Винницкая область – 22 242 случая;

Волынская область – 32 735 случаев;

Днепропетровская область – 58 094 случая;

Донецкая область – 35 905 случаев;

Житомирская область – 38 720 случаев;

Закарпатская область – 28 065 случаев;

Запорожская область – 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 072 случая;

Киевская область – 58 535 случаев;

Кировоградская область - 8 345 случаев;

Луганская область – 10 218 случаев;

Львовская область – 60 923 случая;

Николаевская область – 30 500 случаев;

Одесская область – 70 592 случая;

Полтавская область – 35 788 случаев;

Ровненская область – 40 672 случая;

Сумская область – 40 305 случаев;

Тернопольская область – 33 789 случаев;

Харьковская область – 68 807 случаев;

Херсонская область – 17 497 случаев;

Хмельницкая область – 38 833 случая;

Черкасская область – 38 696 случаев;

Черновицкая область – 39 815 случаев;

Черниговская область – 29 633 случая.

Обратите внимание, что в статистике отсутствуют данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

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