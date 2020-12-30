За сутки в Украине обнаружили 7 986 больных COVID-19, но количество госпитализированных высокое
По состоянию на 30 декабря в Украине зарегистрировали 1 045 348 больных коронавирусом. Из них 7 986 зафиксировали за минувшие сутки.
Среди новых заболевших – 272 ребенка и 453 медработника. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал глава Минздрава Максим Степанов.
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В течение 29 декабря в больницы госпитализировали 2 925 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. Еще 243 инфицированных умерли. Зато выздоровели за этот период 16 355 пациентов.
Ситуация с тестированием: За минувшие сутки в Украинской лаборатории провели 52 746 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 35 504, а методом ИФА – 17 242.
Коронавирус в областях Украины
За последние сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Киеве (1 131), а также Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.
Заболеваемость в регионах:
- Киев – 110 139 случаев;
- Винницкая область – 22 242 случая;
- Волынская область – 32 735 случаев;
- Днепропетровская область – 58 094 случая;
- Донецкая область – 35 905 случаев;
- Житомирская область – 38 720 случаев;
- Закарпатская область – 28 065 случаев;
- Запорожская область – 53 428 случаев;
- Ивано-Франковская область – 43 072 случая;
- Киевская область – 58 535 случаев;
- Кировоградская область - 8 345 случаев;
- Луганская область – 10 218 случаев;
- Львовская область – 60 923 случая;
- Николаевская область – 30 500 случаев;
- Одесская область – 70 592 случая;
- Полтавская область – 35 788 случаев;
- Ровненская область – 40 672 случая;
- Сумская область – 40 305 случаев;
- Тернопольская область – 33 789 случаев;
- Харьковская область – 68 807 случаев;
- Херсонская область – 17 497 случаев;
- Хмельницкая область – 38 833 случая;
- Черкасская область – 38 696 случаев;
- Черновицкая область – 39 815 случаев;
- Черниговская область – 29 633 случая.
Обратите внимание, что в статистике отсутствуют данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
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