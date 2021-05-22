В госпитализации нуждались 1 665 пациентов с COVID-19 или выраженной симптоматикой болезни. От осложнений болезни умерли 178 больных. Вместе с тем выздоровели – 12 586 человек.

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За сутки протестировано: методом ПЦР – 27 443 человека, методом ИФА – 11 957 человек, экспресс-тестами – 23 350 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 179 988 человек, выздоровели – 1 941 625, умерли от осложнений – 49 279 пациентов.

Распространение COVID-19 в регионах:

г. Киев – 298 случаев;

Винницкая область – 80 случаев;

Волынская область – 160 случаев;

Днепропетровская область – 438 случаев;

Донецкая область – 334 случая;

Житомирская область – 134 случая;

Закарпатская область – 105 случаев;

Запорожская область – 252 случая;

Ивано-Франковская область – 72 случая;

Киевская область – 303 случая;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 58 случаев;

Львовская область – 344 случая;

Николаевская область – 192 случая;

Одесская область – 174 случая;

Полтавская область – 188 случаев;

Ровненская область – 201 случай;

Сумская область – 121 случай;

Тернопольская область – 98 случаев;

Харьковская область – 371 случай;

Херсонская область – 132 случая;

Хмельницкая область – 171 случай;

Черкасская область – 164 случая;

Черновицкая область – 64 случая;

Черниговская область – 89 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала