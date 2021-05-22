В госпитализации нуждались 1 665 пациентов с COVID-19 или выраженной симптоматикой болезни. От осложнений болезни умерли 178 больных. Вместе с тем выздоровели – 12 586 человек.

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За сутки протестировано: методом ПЦР – 27 443 человека, методом ИФА – 11 957 человек, экспресс-тестами – 23 350 человек.

Распространение COVID-19 в регионах:

  • г. Киев – 298 случаев;
  • Винницкая область – 80 случаев;
  • Волынская область – 160 случаев;
  • Днепропетровская область – 438 случаев;
  • Донецкая область – 334 случая;
  • Житомирская область – 134 случая;
  • Закарпатская область – 105 случаев;
  • Запорожская область – 252 случая;
  • Ивано-Франковская область – 72 случая;
  • Киевская область – 303 случая;
  • Кировоградская область – 63 случая;
  • Луганская область – 58 случаев;
  • Львовская область – 344 случая;
  • Николаевская область – 192 случая;
  • Одесская область – 174 случая;
  • Полтавская область – 188 случаев;
  • Ровненская область – 201 случай;
  • Сумская область – 121 случай;
  • Тернопольская область – 98 случаев;
  • Харьковская область – 371 случай;
  • Херсонская область – 132 случая;
  • Хмельницкая область – 171 случай;
  • Черкасская область – 164 случая;
  • Черновицкая область – 64 случая;
  • Черниговская область – 89 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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