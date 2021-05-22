Коронавирус в Украине: 4 тысячи инфицированных, 178 – умерли

По состоянию на 22 мая в течение суток зарегистрировали 4 606 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них 269 детей и 108 медработников.
В госпитализации нуждались 1 665 пациентов с COVID-19 или выраженной симптоматикой болезни. От осложнений болезни умерли 178 больных. Вместе с тем выздоровели – 12 586 человек.
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За сутки протестировано: методом ПЦР – 27 443 человека, методом ИФА – 11 957 человек, экспресс-тестами – 23 350 человек.За все время пандемии в Украине заболели – 2 179 988 человек, выздоровели – 1 941 625, умерли от осложнений – 49 279 пациентов.
Распространение COVID-19 в регионах:
- г. Киев – 298 случаев;
- Винницкая область – 80 случаев;
- Волынская область – 160 случаев;
- Днепропетровская область – 438 случаев;
- Донецкая область – 334 случая;
- Житомирская область – 134 случая;
- Закарпатская область – 105 случаев;
- Запорожская область – 252 случая;
- Ивано-Франковская область – 72 случая;
- Киевская область – 303 случая;
- Кировоградская область – 63 случая;
- Луганская область – 58 случаев;
- Львовская область – 344 случая;
- Николаевская область – 192 случая;
- Одесская область – 174 случая;
- Полтавская область – 188 случаев;
- Ровненская область – 201 случай;
- Сумская область – 121 случай;
- Тернопольская область – 98 случаев;
- Харьковская область – 371 случай;
- Херсонская область – 132 случая;
- Хмельницкая область – 171 случай;
- Черкасская область – 164 случая;
- Черновицкая область – 64 случая;
- Черниговская область – 89 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала