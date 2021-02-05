В Украине 4 923 новых больных коронавирусом и еще 158 умерших
По состоянию на 5 февраля в Украине обнаружили 1 237 169 больных COVID-19. Среди новых пациентов – 230 детей и 222 медработника.
Источник: фейсбук Максима Степанова
В течение предыдущих суток, 4 февраля, в больницы госпитализировали 1 885 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие заболевания.
К теме Новости о коронавирусе 4 февраля: продление карантина, с Украиной поделятся вакциной
Новость дополняется...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter