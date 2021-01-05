По состоянию на 5 января коронавирус диагностировали 1 083 585 жителям Украины. 5 334 больных обнаружили за минувшие сутки.

Среди новых больных – 164 ребенка и 362 медработника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Фейсбуке.

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В течение 4 января в больницы госпитализировали 1 280 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. Показатели смертности остаются высокими – за минувшие сутки из жизни ушли 202 пациента.

Зато количество выздоровевших пациентов выше, чем количество новых больных. За предыдущие сутки выписали 13 850 человек.

За указанный период больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве (846), а также в Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Количество проведенных тестов

За минувшие сутки в Украине провели 39 286 тестов на коронавирус. Из них лишь 24 154 методом ПЦР, а остальные 15 132 – методом ИФА.

Общая статистика заболеваемости по состоянию на 5 января

По состоянию на утро 5 января в Украине зарегистрировали 1 083 585 больных коронавирусом. Из них 747 408 уже выздоровели, но 19 129 умерли от осложнений, вызванных болезнью. С начала пандемии в Украине провели 5 645 148 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины

Киев – 846 случаев;

Винницкая область – 76 случаев;

Волынская область – 86 случаев;

Днепропетровская область – 320 случаев;

Донецкая область – 269 случаев;

Житомирская область – 77 случаев;

Закарпатская область – 65 случаев;

Запорожская область – 418 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область – 266 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 371 случай;

Николаевская область – 87 случаев;

Одесская область – 682 случая;

Полтавская область – 376 случаев;

Ровненская область – 137 случаев;

Сумская область – 59 случаев;

Тернопольская область – 53 случая;

Харьковская область – 313 случаев;

Херсонская область – 84 случая;

Хмельницкая область – 40 случаев;

Черкасская область – 376 случаев;

Черновицкая область – 127 случаев;

Черниговская область – 87 случаев.



*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.



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