По состоянию на 8 января в Украине обнаружили 1 105 169 больных коронавирусом. Среди новых пациентов 166 детей и 179 медработников.

За минувшие сутки, 7 января, в больницы госпитализировали 2 402 человека с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. Об этом в фейсбуке сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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В течение 7 января в результате осложнений коронавируса умерли 83 больных. 5 131 инфицированного выписали в связи с выздоровлением.

За этот период больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве (438), а также в Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Количество проведенных тестов

За минувшие сутки в Украине провели 20 192 теста. Из них 16 152 методом ПЦР, а остальные 4 040 – методом ИФА.

Коронавирус в регионах Украины: суточная статистика

Киев – 438 случаев;

Винницкая область – 107 случаев;

Волынская область – 107 случаев;

Днепропетровская область – 376 случаев;

Донецкая область – 384 случая;

Житомирская область – 358 случаев;

Закарпатская область – 96 случаев;

Запорожская область – 358 случаев;

Ивано-Франковская область – 106 случаев;

Киевская область – 371 случай;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 113 случаев;

Львовская область – 331 случай;

Николаевская область – 418 случаев;

Одесская область – 274 случая;

Полтавская область – 115 случаев;

Ровненская область – 146 случаев;

Сумская область – 235 случаев;

Тернопольская область – 101 случай;

Харьковская область – 191 случай;

Херсонская область – 192 случая;

Хмельницкая область – 263 случая;

Черкасская область – 146 случаев;

Черновицкая область – 152 случая;

Черниговская область – 290 случаев.

* В статистике отсутствуют данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Общая ситуация с коронавирусом в Украине 8 января

С начала прошлого года в Украине обнаружили 1 105 169 больных коронавирусом. Из них 778 345 уже выздоровели, но 19 588 умерли от осложнений, вызванных болезнью. За этот период в стране провели 5 733 555 тестирований методом ПЦР.



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