За сутки в Украине обнаружили 5 676 больных COVID-19
По состоянию на 8 января в Украине обнаружили 1 105 169 больных коронавирусом. Среди новых пациентов 166 детей и 179 медработников.
За минувшие сутки, 7 января, в больницы госпитализировали 2 402 человека с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. Об этом в фейсбуке сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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В течение 7 января в результате осложнений коронавируса умерли 83 больных. 5 131 инфицированного выписали в связи с выздоровлением.
За этот период больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве (438), а также в Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.
Количество проведенных тестов
За минувшие сутки в Украине провели 20 192 теста. Из них 16 152 методом ПЦР, а остальные 4 040 – методом ИФА.
Коронавирус в регионах Украины: суточная статистика
- Киев – 438 случаев;
- Винницкая область – 107 случаев;
- Волынская область – 107 случаев;
- Днепропетровская область – 376 случаев;
- Донецкая область – 384 случая;
- Житомирская область – 358 случаев;
- Закарпатская область – 96 случаев;
- Запорожская область – 358 случаев;
- Ивано-Франковская область – 106 случаев;
- Киевская область – 371 случай;
- Кировоградская область – 8 случаев;
- Луганская область – 113 случаев;
- Львовская область – 331 случай;
- Николаевская область – 418 случаев;
- Одесская область – 274 случая;
- Полтавская область – 115 случаев;
- Ровненская область – 146 случаев;
- Сумская область – 235 случаев;
- Тернопольская область – 101 случай;
- Харьковская область – 191 случай;
- Херсонская область – 192 случая;
- Хмельницкая область – 263 случая;
- Черкасская область – 146 случаев;
- Черновицкая область – 152 случая;
- Черниговская область – 290 случаев.
* В статистике отсутствуют данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Общая ситуация с коронавирусом в Украине 8 января
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