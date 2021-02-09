По состоянию на 9 февраля в Украине зарегистрировали 1 249 646 случаев заражения COVID-19, 2 656 из которых – за минувшие сутки. Среди новых пациентов – 157 детей и 229 медработников.

За минувшие сутки, 8 февраля, в больницы госпитализировали 865 человек заболевших коронавирусом или людей с подозрением на наличие заболевания. К теме Новости о коронавирусе 8 февраля: сколько Украина получит вакцин, причина возникновения COVID-19 Новость дополняется...