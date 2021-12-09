В больницы госпитализировали 2 449 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. Еще 465 пациентов умерли. Вместо этого выздоровели 24 547 больных.

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Темпы тестирования населения

Вчера в Украине провели 79 642 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 39 023,

методом ИФА – 9 561,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 058.

Количество новых больных в регионах:

Киев – 1 198;

Винницкая область – 488;

Волынская область – 493;

Днепропетровская область – 471;

Донецкая область – 574;

Житомирская область – 640;

Закарпатская область – 503;

Запорожская область – 570;

Ивано-Франковская область – 529;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 146;

Львовская область – 745;

Николаевская область – 359;

Одесская область – 1 232;

Полтавская область – 537;

Ровненская область – 346;

Сумская область – 288;

Тернопольская область – 306;

Харьковская область – 566;

Херсонская область – 137;

Хмельницкая область – 538;

Черкасская область – 496;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 436.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

Обратите внимание: по состоянию на 9 декабря в Украине зарегистрировали 3 532 357 больных COVID-19. 3 133 970 из них уже поправились. 89 901 пациент, к сожалению, не сумел преодолеть болезнь. С начала пандемии в Украине провели 16 199 355 ПЦР-тестирований на коронавирус.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала