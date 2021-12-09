В больницы госпитализировали 2 449 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. Еще 465 пациентов умерли. Вместо этого выздоровели 24 547 больных.

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Темпы тестирования населения

Вчера в Украине провели 79 642 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 39 023,
  • методом ИФА – 9 561,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 058.

Количество новых больных в регионах:

  • Киев – 1 198;
  • Винницкая область – 488;
  • Волынская область – 493;
  • Днепропетровская область – 471;
  • Донецкая область – 574;
  • Житомирская область – 640;
  • Закарпатская область – 503;
  • Запорожская область – 570;
  • Ивано-Франковская область – 529;
  • Киевская область – 484;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область – 146;
  • Львовская область – 745;
  • Николаевская область – 359;
  • Одесская область – 1 232;
  • Полтавская область – 537;
  • Ровненская область – 346;
  • Сумская область – 288;
  • Тернопольская область – 306;
  • Харьковская область – 566;
  • Херсонская область – 137;
  • Хмельницкая область – 538;
  • Черкасская область – 496;
  • Черновицкая область – 155;
  • Черниговская область – 436.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика


Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала