Коронавирус в Украине: больше 12 тысяч больных и более 400 смертей за сутки
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировали 12 376 новых больных COVID-19. Известно, что из них 1 078 детей и 194 медика.
В больницы госпитализировали 2 449 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. Еще 465 пациентов умерли. Вместо этого выздоровели 24 547 больных.
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Темпы тестирования населения
Вчера в Украине провели 79 642 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 39 023,
- методом ИФА – 9 561,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 058.
Количество новых больных в регионах:
- Киев – 1 198;
- Винницкая область – 488;
- Волынская область – 493;
- Днепропетровская область – 471;
- Донецкая область – 574;
- Житомирская область – 640;
- Закарпатская область – 503;
- Запорожская область – 570;
- Ивано-Франковская область – 529;
- Киевская область – 484;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 146;
- Львовская область – 745;
- Николаевская область – 359;
- Одесская область – 1 232;
- Полтавская область – 537;
- Ровненская область – 346;
- Сумская область – 288;
- Тернопольская область – 306;
- Харьковская область – 566;
- Херсонская область – 137;
- Хмельницкая область – 538;
- Черкасская область – 496;
- Черновицкая область – 155;
- Черниговская область – 436.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
Обратите внимание: по состоянию на 9 декабря в Украине зарегистрировали 3 532 357 больных COVID-19. 3 133 970 из них уже поправились. 89 901 пациент, к сожалению, не сумел преодолеть болезнь.
С начала пандемии в Украине провели 16 199 355 ПЦР-тестирований на коронавирус.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала