В больницы госпитализировали аж 5 935 человек. К сожалению, еще 720 больных умерли. В то же время преодолели болезнь 11 937 пациентов.

Днем ранее Ни одной смерти от COVID-вакцин, новое антитело: новости о коронавирусе 2 ноября

Охват тестирования населения

За минувшие сутки в Украине провели 157 503 различных теста на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 73 461,

методом ИФА – 21 106,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 62 936.

Ситуация с коронавирусом в регионах

Вчера больше всего случаев передачи коронавируса зафиксировали в Киеве (2 024), а также Днепропетровской (1 935), Одесской (1 858), Запорожской (1 558) и Харьковской (1 374) областях.

Суточный прирост инфицированных по Украине:

Киев – 2024 случая;

Винницкая область – 633 случая;

Волынская область – 679 случаев;

Днепропетровская область – 1 935 случаев;

Донецкая область – 1 077 случаев;

Житомирская область – 660 случаев;

Закарпатская область – 330 случаев;

Запорожская область – 1 558 случаев;

Ивано-Франковская область – 486 случаев;

Киевская область – 934 случая;

Кировоградская область – 119 случаев;

Луганская область – 569 случаев;

Львовская область – 1 178 случаев;

Николаевская область – 725 случаев;

Одесская область – 1 858 случаев;

Полтавская область – 1 127 случаев;

Ровненская область – 975 случаев;

Сумская область – 1 156 случаев;

Тернопольская область – 623 случая;

Харьковская область – 1 374 случая;

Херсонская область – 600 случаев;

Хмельницкая область – 1 084 случая;

Черкасская область – 882 случая;

Черновицкая область – 543 случая;

Черниговская область – 264 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в стране официально подтвердили 2 979 086 случаев заражения коронавирусом. 466 674 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 69 447 инфицированных. С начала 2020 года в Украине провели 14 586 038 ПЦР-тестирований.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала