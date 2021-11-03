Коронавирус в Украине: более 23 тысяч новых больных и 720 смертей за сутки

3 ноября 2021 , 08:18
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Минздрав

На протяжении минувших суток, 2 ноября, по Украине зафиксировали 23 393 больных COVID-19. Из них 1 406 детей и 421 медработник.

В больницы госпитализировали аж 5 935 человек. К сожалению, еще 720 больных умерли. В то же время преодолели болезнь 11 937 пациентов.

Днем ранее Ни одной смерти от COVID-вакцин, новое антитело: новости о коронавирусе 2 ноября

Охват тестирования населения

За минувшие сутки в Украине провели 157 503 различных теста на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 73 461,
  • методом ИФА – 21 106,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 62 936.

Ситуация с коронавирусом в регионах

Вчера больше всего случаев передачи коронавируса зафиксировали в Киеве (2 024), а также Днепропетровской (1 935), Одесской (1 858), Запорожской (1 558) и Харьковской (1 374) областях.

Суточный прирост инфицированных по Украине:

  • Киев – 2024 случая;
  • Винницкая область – 633 случая;
  • Волынская область – 679 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 935 случаев;
  • Донецкая область – 1 077 случаев;
  • Житомирская область – 660 случаев;
  • Закарпатская область – 330 случаев;
  • Запорожская область – 1 558 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 486 случаев;
  • Киевская область – 934 случая;
  • Кировоградская область – 119 случаев;
  • Луганская область – 569 случаев;
  • Львовская область – 1 178 случаев;
  • Николаевская область – 725 случаев;
  • Одесская область – 1 858 случаев;
  • Полтавская область – 1 127 случаев;
  • Ровненская область – 975 случаев;
  • Сумская область – 1 156 случаев;
  • Тернопольская область – 623 случая;
  • Харьковская область – 1 374 случая;
  • Херсонская область – 600 случаев;
  • Хмельницкая область – 1 084 случая;
  • Черкасская область – 882 случая;
  • Черновицкая область – 543 случая;
  • Черниговская область – 264 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в стране официально подтвердили 2 979 086 случаев заражения коронавирусом. 466 674 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 69 447 инфицированных.

С начала 2020 года в Украине провели 14 586 038 ПЦР-тестирований.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Кушпіт