Коронавирус в Украине: более 23 тысяч новых больных и 720 смертей за сутки
Источник:Минздрав
На протяжении минувших суток, 2 ноября, по Украине зафиксировали 23 393 больных COVID-19. Из них 1 406 детей и 421 медработник.
В больницы госпитализировали аж 5 935 человек. К сожалению, еще 720 больных умерли. В то же время преодолели болезнь 11 937 пациентов.
Днем ранее Ни одной смерти от COVID-вакцин, новое антитело: новости о коронавирусе 2 ноября
Охват тестирования населения
За минувшие сутки в Украине провели 157 503 различных теста на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 73 461,
- методом ИФА – 21 106,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 62 936.
Ситуация с коронавирусом в регионах
Вчера больше всего случаев передачи коронавируса зафиксировали в Киеве (2 024), а также Днепропетровской (1 935), Одесской (1 858), Запорожской (1 558) и Харьковской (1 374) областях.
Суточный прирост инфицированных по Украине:
- Киев – 2024 случая;
- Винницкая область – 633 случая;
- Волынская область – 679 случаев;
- Днепропетровская область – 1 935 случаев;
- Донецкая область – 1 077 случаев;
- Житомирская область – 660 случаев;
- Закарпатская область – 330 случаев;
- Запорожская область – 1 558 случаев;
- Ивано-Франковская область – 486 случаев;
- Киевская область – 934 случая;
- Кировоградская область – 119 случаев;
- Луганская область – 569 случаев;
- Львовская область – 1 178 случаев;
- Николаевская область – 725 случаев;
- Одесская область – 1 858 случаев;
- Полтавская область – 1 127 случаев;
- Ровненская область – 975 случаев;
- Сумская область – 1 156 случаев;
- Тернопольская область – 623 случая;
- Харьковская область – 1 374 случая;
- Херсонская область – 600 случаев;
- Хмельницкая область – 1 084 случая;
- Черкасская область – 882 случая;
- Черновицкая область – 543 случая;
- Черниговская область – 264 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в стране официально подтвердили 2 979 086 случаев заражения коронавирусом. 466 674 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 69 447 инфицированных.
С начала 2020 года в Украине провели 14 586 038 ПЦР-тестирований.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала