По состоянию на 13 февраля за сутки в Украине заболели 5 182 человека, в том числе 330 детей и 226 медработников. Госпитализировали в больницы 1 889 пациентов.

Актуальная статистика

Больше всего больных зарегистрировали в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Львовской областях.

От осложнений коронавирусной болезни и сопутствующих заболеваний в течение последних суток умерли 111 пациентов. При этом выздоровели – 6 144 жители Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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Ситуация с тестированием

За сутки лаборатории провели 40 806 тестирований:

в частности методом ПЦР – 25 059,

методом ИФА – 15 747.

Общее количество проведенных ПЦР-тестирований в Украине по состоянию на сегодня – 6 525 209.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 268 049 человек, из них по состоянию на 13 февраля выздоровели 1 112 299 пациентов. Но, к сожалению, от осложнений болезни умерли 24 285.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 320 случаев;

Винницкая область – 365 случаев;

Волынская область – 112 случаев;

Днепропетровская область – 173 случая;

Донецкая область – 140 случаев;

Житомирская область – 234 случая;

Закарпатская область – 485 случаев;

Запорожская область – 136 случаев;

Ивано – Франковская область – 668 случаев;

Киевская область – 265 случаев;

Кировоградская область – 34 случая;

Луганская область – 55 случаев;

Львовская область – 329 случаев;

Николаевская область – 79 случаев;

Одесская область – 183 случая;

Полтавская область – 137 случаев;

Ровенская область – 114 случаев;

Сумская область – 130 случаев;

Тернопольская область – 135 случаев;

Харьковская область – 289 случаев;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 127 случаев;

Черкасская область – 164 случая;

Черновицкая область – 384 случая;

Черниговская область – 101 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Минздраве в очередной раз напомнили о важности тестирования на COVID-19 и призвали украинцев диагностироваться при любых симптомах ОРВИ.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала