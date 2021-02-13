Коронавирус в Украине: более 5 тысяч инфицированных, 111 пациентов умерли
По состоянию на 13 февраля за сутки в Украине заболели 5 182 человека, в том числе 330 детей и 226 медработников. Госпитализировали в больницы 1 889 пациентов.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Актуальная статистика
Больше всего больных зарегистрировали в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Львовской областях.
От осложнений коронавирусной болезни и сопутствующих заболеваний в течение последних суток умерли 111 пациентов. При этом выздоровели – 6 144 жители Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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Ситуация с тестированием
За сутки лаборатории провели 40 806 тестирований:
- в частности методом ПЦР – 25 059,
- методом ИФА – 15 747.
Общее количество проведенных ПЦР-тестирований в Украине по состоянию на сегодня – 6 525 209.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 268 049 человек, из них по состоянию на 13 февраля выздоровели 1 112 299 пациентов. Но, к сожалению, от осложнений болезни умерли 24 285.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 320 случаев;
- Винницкая область – 365 случаев;
- Волынская область – 112 случаев;
- Днепропетровская область – 173 случая;
- Донецкая область – 140 случаев;
- Житомирская область – 234 случая;
- Закарпатская область – 485 случаев;
- Запорожская область – 136 случаев;
- Ивано – Франковская область – 668 случаев;
- Киевская область – 265 случаев;
- Кировоградская область – 34 случая;
- Луганская область – 55 случаев;
- Львовская область – 329 случаев;
- Николаевская область – 79 случаев;
- Одесская область – 183 случая;
- Полтавская область – 137 случаев;
- Ровенская область – 114 случаев;
- Сумская область – 130 случаев;
- Тернопольская область – 135 случаев;
- Харьковская область – 289 случаев;
- Херсонская область – 23 случая;
- Хмельницкая область – 127 случаев;
- Черкасская область – 164 случая;
- Черновицкая область – 384 случая;
- Черниговская область – 101 случай.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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