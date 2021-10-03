В больницы госпитализировали 3 300 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Еще 1 483 пациента выздоровели. Но, к сожалению, за минувшие сутки вирус унес жизни 126 инфицированных.

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Темпы тестирования

В течение 2 октября в Украине провели 53,8 тысячи тестирований на коронавирус различными методами. Это почти вдвое меньше, чем за вчерашние сутки. Такие темпы связывают с выходными. Так, удалось протестировать:

методом ПЦР – 28 290 человек;

методом ИФА – 4 574 человека;

экспресс-тестами – 20 950 человек.

В целом по состоянию на утро 3 октября в Украине провели 12 950 678 исследований методом ПЦР.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 2 455 189 больных COVID-19. 2 263 407 из них уже преодолели инфекцию. Но по меньшей мере 56 775 инфицированных умерли от последствий, вызванных коронавирусом.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 220 случаев;

Винницкая область – 117 случаев;

Волынская область – 170 случаев;

Днепропетровская область – 855 случаев;

Донецкая область – 402 случая;

Житомирская область – 363 случая;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 224 случая;

Ивано-Франковская область – 191 случай;

Киевская область – 147 случаев;

Кировоградская область – 73 случая;

Луганская область – 165 случаев;

Львовская область – 536 случаев;

Николаевская область – 348 случаев;

Одесская область – 571 случай;

Полтавская область – 73 случая;

Ровненская область – 131 случай;

Сумская область – 334 случая;

Тернопольская область – 360 случаев;

Харьковская область – 1 073 случая;

Херсонская область – 347 случаев;

Хмельницкая область – 427 случаев;

Черкасская область – 165 случаев;

Черновицкая область – 462 случая;

Черниговская область – 191 случай.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

​Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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