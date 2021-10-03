В больницы госпитализировали 3 300 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Еще 1 483 пациента выздоровели. Но, к сожалению, за минувшие сутки вирус унес жизни 126 инфицированных.

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Темпы тестирования

В течение 2 октября в Украине провели 53,8 тысячи тестирований на коронавирус различными методами. Это почти вдвое меньше, чем за вчерашние сутки. Такие темпы связывают с выходными. Так, удалось протестировать:

  • методом ПЦР – 28 290 человек;
  • методом ИФА – 4 574 человека;
  • экспресс-тестами – 20 950 человек.

В целом по состоянию на утро 3 октября в Украине провели 12 950 678 исследований методом ПЦР.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 220 случаев;
  • Винницкая область – 117 случаев;
  • Волынская область – 170 случаев;
  • Днепропетровская область – 855 случаев;
  • Донецкая область – 402 случая;
  • Житомирская область – 363 случая;
  • Закарпатская область – 22 случая;
  • Запорожская область – 224 случая;
  • Ивано-Франковская область – 191 случай;
  • Киевская область – 147 случаев;
  • Кировоградская область – 73 случая;
  • Луганская область – 165 случаев;
  • Львовская область – 536 случаев;
  • Николаевская область – 348 случаев;
  • Одесская область – 571 случай;
  • Полтавская область – 73 случая;
  • Ровненская область – 131 случай;
  • Сумская область – 334 случая;
  • Тернопольская область – 360 случаев;
  • Харьковская область – 1 073 случая;
  • Херсонская область – 347 случаев;
  • Хмельницкая область – 427 случаев;
  • Черкасская область – 165 случаев;
  • Черновицкая область – 462 случая;
  • Черниговская область – 191 случай.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу​Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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