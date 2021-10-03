В больницы госпитализировали 3 300 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Еще 1 483 пациента выздоровели. Но, к сожалению, за минувшие сутки вирус унес жизни 126 инфицированных.
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Темпы тестирования
В течение 2 октября в Украине провели 53,8 тысячи тестирований на коронавирус различными методами. Это почти вдвое меньше, чем за вчерашние сутки. Такие темпы связывают с выходными. Так, удалось протестировать:
- методом ПЦР – 28 290 человек;
- методом ИФА – 4 574 человека;
- экспресс-тестами – 20 950 человек.
В целом по состоянию на утро 3 октября в Украине провели 12 950 678 исследований методом ПЦР.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 220 случаев;
- Винницкая область – 117 случаев;
- Волынская область – 170 случаев;
- Днепропетровская область – 855 случаев;
- Донецкая область – 402 случая;
- Житомирская область – 363 случая;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 224 случая;
- Ивано-Франковская область – 191 случай;
- Киевская область – 147 случаев;
- Кировоградская область – 73 случая;
- Луганская область – 165 случаев;
- Львовская область – 536 случаев;
- Николаевская область – 348 случаев;
- Одесская область – 571 случай;
- Полтавская область – 73 случая;
- Ровненская область – 131 случай;
- Сумская область – 334 случая;
- Тернопольская область – 360 случаев;
- Харьковская область – 1 073 случая;
- Херсонская область – 347 случаев;
- Хмельницкая область – 427 случаев;
- Черкасская область – 165 случаев;
- Черновицкая область – 462 случая;
- Черниговская область – 191 случай.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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