Коронавирус в Украине: госпитализированных за сутки больше, чем выявленных больных

19 июля 2021 , 08:17
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Источник:

Минздрав Украины

За минувшие сутки, 18 июля, в Украине зарегистрировали 182 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них 11 детей.

Среди новых больных нет ни одного медработника. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксировали в Киеве.

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Между тем в течение минувших суток в больницы госпитализировали 307 человек с подтвержденным COVID-19 или признаками болезни. К сожалению, еще 5 инфицированных умерли. Зато выписали 187 человек.

Уровень тестирования населения

За этот же период в Украине осуществили 16 970 тестов на коронавирус. Из них 9 587 методом ПЦР, 1 613 методом ИФА и 5 770 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Украине провели 11 161 068 ПЦР-тестов на коронавирус.

За все время пандемии в стране:

  • зарегистрировали – 2 244 677 инфицированных,
  • выздоровели – 2 181 385 пациентов,
  • умерли  –  52 731 больной.

Статистика новых случаев в регионах за минувшие сутки:

  • Киев – 82 случая;
  • Винницкая область – 2 случая;
  • Волынская область – 1 случай;
  • Днепропетровская область – 7 случаев;
  • Донецкая область – 2 случая;
  • Житомирская область – 18 случаев;
  • Киевская область – 12 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 1 случай;
  • Львовская область – 3 случая;
  • Николаевская область – 6 случаев;
  • Одесская область – 18 случаев;
  • Полтавская область – 2 случая;
  • Ровненская область – 2 случая;
  • Сумская область – 3 случая;
  • Тернопольская область – 3 случая;
  • Харьковская область – 10 случаев;
  • Херсонская область – 2 случая;
  • Черкасская область – 5 случаев;
  • Черновицкая область – 2 случая;

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Кушпіт