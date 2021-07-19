Коронавирус в Украине: госпитализированных за сутки больше, чем выявленных больных
Источник:Минздрав Украины
За минувшие сутки, 18 июля, в Украине зарегистрировали 182 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них 11 детей.
Среди новых больных нет ни одного медработника. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксировали в Киеве.
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Между тем в течение минувших суток в больницы госпитализировали 307 человек с подтвержденным COVID-19 или признаками болезни. К сожалению, еще 5 инфицированных умерли. Зато выписали 187 человек.
Уровень тестирования населения
За этот же период в Украине осуществили 16 970 тестов на коронавирус. Из них 9 587 методом ПЦР, 1 613 методом ИФА и 5 770 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Всего с начала пандемии в Украине провели 11 161 068 ПЦР-тестов на коронавирус.
За все время пандемии в стране:
- зарегистрировали – 2 244 677 инфицированных,
- выздоровели – 2 181 385 пациентов,
- умерли – 52 731 больной.
Статистика новых случаев в регионах за минувшие сутки:
- Киев – 82 случая;
- Винницкая область – 2 случая;
- Волынская область – 1 случай;
- Днепропетровская область – 7 случаев;
- Донецкая область – 2 случая;
- Житомирская область – 18 случаев;
- Киевская область – 12 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 1 случай;
- Львовская область – 3 случая;
- Николаевская область – 6 случаев;
- Одесская область – 18 случаев;
- Полтавская область – 2 случая;
- Ровненская область – 2 случая;
- Сумская область – 3 случая;
- Тернопольская область – 3 случая;
- Харьковская область – 10 случаев;
- Херсонская область – 2 случая;
- Черкасская область – 5 случаев;
- Черновицкая область – 2 случая;
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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