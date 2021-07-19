Коронавирус в Украине: госпитализированных за сутки больше, чем выявленных больных

За минувшие сутки, 18 июля, в Украине зарегистрировали 182 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них 11 детей.

Среди новых больных нет ни одного медработника. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксировали в Киеве.

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Между тем в течение минувших суток в больницы госпитализировали 307 человек с подтвержденным COVID-19 или признаками болезни. К сожалению, еще 5 инфицированных умерли. Зато выписали 187 человек.

Уровень тестирования населения

За этот же период в Украине осуществили 16 970 тестов на коронавирус. Из них 9 587 методом ПЦР, 1 613 методом ИФА и 5 770 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Украине провели 11 161 068 ПЦР-тестов на коронавирус.

За все время пандемии в стране:

зарегистрировали – 2 244 677 инфицированных,

выздоровели – 2 181 385 пациентов,

умерли – 52 731 больной.

Статистика новых случаев в регионах за минувшие сутки:

Киев – 82 случая;

Винницкая область – 2 случая;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 7 случаев;

Донецкая область – 2 случая;

Житомирская область – 18 случаев;

Киевская область – 12 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 3 случая;

Николаевская область – 6 случаев;

Одесская область – 18 случаев;

Полтавская область – 2 случая;

Ровненская область – 2 случая;

Сумская область – 3 случая;

Тернопольская область – 3 случая;

Харьковская область – 10 случаев;

Херсонская область – 2 случая;

Черкасская область – 5 случаев;

Черновицкая область – 2 случая;

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала