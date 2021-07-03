За сутки в больницы госпитализировали 420 больных с осложненным течением коронавируса. Еще 36 пациентов умерли.
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Выздоровели 1 072 человека.
В течение 2 июля в стране провели 43 004 теста на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 19 945,
- методом ИФА – 7 962,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 097.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- Киев – 185 случаев;
- Винницкая область – 11 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 40 случаев;
- Донецкая область – 43 случая;
- Житомирская область – 23 случая;
- Закарпатская область – 11 случаев;
- Запорожская область – 37 случаев;
- Ивано-Франковская область – 4 случая;
- Киевская область – 48 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 10 случаев;
- Львовская область – 29 случаев;
- Николаевская область – 22 случая;
- Одесская область – 38 случаев;
- Полтавская область – 39 случаев;
- Ровненская область – 11 случаев;
- Сумская область – 21 случай;
- Тернопольская область – 5 случаев;
- Харьковская область – 31 случай;
- Херсонская область – 23 случая;
- Хмельницкая область – 16 случаев;
- Черкасская область – 26 случаев;
- Черновицкая область – 6 случаев;
- Черниговская область – 14 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала