Коронавирус в Украине: в каких регионах самый высокий суточный прирост больных

За минувшие сутки, 2 июля, в Украине обнаружили 705 новых больных COVID-19. Из них 27 детей и 22 медработника.

За сутки в больницы госпитализировали 420 больных с осложненным течением коронавируса. Еще 36 пациентов умерли.

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Выздоровели 1 072 человека.

В течение 2 июля в стране провели 43 004 теста на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 19 945,

методом ИФА – 7 962,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 097.

обнаружили – 2 237 202 больных;

выздоровели – 2 170 656 человек;

умерли – 52 460 пациентов;

проведено ПЦР-тестирований – 10 900 947.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Киев – 185 случаев;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 40 случаев;

Донецкая область – 43 случая;

Житомирская область – 23 случая;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 37 случаев;

Ивано-Франковская область – 4 случая;

Киевская область – 48 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 38 случаев;

Полтавская область – 39 случаев;

Ровненская область – 11 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 5 случаев;

Харьковская область – 31 случай;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 26 случаев;

Черновицкая область – 6 случаев;

Черниговская область – 14 случаев.

За все время пандемии в Украине:

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала