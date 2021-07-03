Коронавирус в Украине: в каких регионах самый высокий суточный прирост больных

3 июля 2021 , 08:29
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Источник:

Минздрав

За минувшие сутки, 2 июля, в Украине обнаружили 705 новых больных COVID-19. Из них 27 детей и 22 медработника.

За сутки в больницы госпитализировали 420 больных с осложненным течением коронавируса. Еще 36 пациентов умерли.

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Выздоровели 1 072 человека.

В течение 2 июля в стране провели 43 004 теста на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 19 945,
  • методом ИФА – 7 962,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 097.
За все время пандемии в Украине:
  • обнаружили – 2 237 202 больных;
  • выздоровели – 2 170 656 человек;
  • умерли – 52 460 пациентов;
  • проведено ПЦР-тестирований – 10 900 947.

Суточный прирост инфицированных в регионах

  • Киев – 185 случаев;
  • Винницкая область – 11 случаев;
  • Волынская область – 6 случаев;
  • Днепропетровская область – 40 случаев;
  • Донецкая область – 43 случая;
  • Житомирская область – 23 случая;
  • Закарпатская область – 11 случаев;
  • Запорожская область – 37 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 4 случая;
  • Киевская область – 48 случаев;
  • Кировоградская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 10 случаев;
  • Львовская область – 29 случаев;
  • Николаевская область – 22 случая;
  • Одесская область – 38 случаев;
  • Полтавская область – 39 случаев;
  • Ровненская область – 11 случаев;
  • Сумская область – 21 случай;
  • Тернопольская область – 5 случаев;
  • Харьковская область – 31 случай;
  • Херсонская область – 23 случая;
  • Хмельницкая область – 16 случаев;
  • Черкасская область – 26 случаев;
  • Черновицкая область – 6 случаев;
  • Черниговская область – 14 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Кушпіт