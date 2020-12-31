Коронавирус в Украине: в канун Нового года заболели 9 699 человек
Для многих украинцев Новый год остается важным праздником, к которому идет длительная подготовка, в частности, закупка подарков, приготовление, уборка и тому подобное. Однако 9 699 человек получили не наилучшее известие в канун праздника, а именно новость о положительном тесте на коронавирус.
По состоянию на 31 декабря 2020 года зафиксировано 9 699 новых больных коронавирусной инфекцией. Среди них – 341 ребенок и 439 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
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Что произошло за минувшие сутки в Украине из-за COVID-19
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.
За 30 декабря в Украине госпитализированы 2 704 человека. К сожалению, 209 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 11 803 человека выздоровели.
За сутки осуществлено 58 547 тестирований (методом ПЦР – 38 932, методом ИФА – 19 615).
За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 055 047 человек;
- выздоровели – 709 993 человека;
- летальных исходов – 18 533;
- проведено ПЦР-тестирований – 5 585 615.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 111 471 случай;
- Винницкая область – 22 500 случаев;
- Волынская область – 33 016 случаев;
- Днепропетровская область – 58 561 случай;
- Донецкая область – 36 391 случай;
- Житомирская область – 39 202 случая;
- Закарпатская область – 28 200 случаев;
- Запорожская область – 54 088 случаев;
- Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;
- Киевская область – 59 204 случая;
- Кировоградская область – 8 448 случаев;
- Луганская область – 10 508 случаев;
- Львовская область – 61 268 случаев;
- Николаевская область – 30 900 случаев;
- Одесская область – 71 125 случаев;
- Полтавская область – 36 079 случаев;
- Ровненская область – 40 990 случаев;
- Сумская область – 40 642 случая;
- Тернопольская область – 34 023 случая;
- Харьковская область – 69 377 случаев;
- Херсонская область – 17 752 случая;
- Хмельницкая область – 39 187 случаев;
- Черкасская область – 39 011 случаев;
- Черновицкая область – 40 017 случаев;
- Черниговская область – 29 897 случаев.
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