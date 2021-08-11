Новые данные о коронавирусе в Украине

В больницы были госпитализированы 648 пациентов с осложнениями. Кроме этого, коронавирус унес жизни еще 25 человек.

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Болезнь удалось побороть 1 160 украинцам.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

За сутки в Украине протестовали 53 200 человек, в том числе:

методом ПЦР – 23 633 человека;

методом ИФА – 8 963 человека;

экспресс-тестами – 20 604 человека.

За все время пандемии в Украине провели 11 582 812 ПЦР-тестирований.

Общие данные Всего с начала пандемии коронавирусом заболели – 2 261 354 человека в Украине. Выздоровели – 2 193 752 человека, но, к сожалению, умерли от болезни – 53 149 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 186 случаев;

Винницкая область – 21 случай;

Волынская область – 7 случаев;

Днепропетровская область – 70 случаев;

Донецкая область – 89 случаев;

Житомирская область – 18 случаев;

Закарпатская область – 21 случай;

Запорожская область – 96 случаев;

Ивано-Франковская область – 32 случая;

Киевская область – 36 случаев;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 57 случаев;

Львовская область – 31 случай;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 27 случаев;

Ровненская область – 28 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 37 случаев;

Харьковская область – 81 случай;

Херсонская область – 66 случаев;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черкасская область – 29 случаев;

Черновицкая область – 22 случая;

Черниговская область – 13 случаев.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.