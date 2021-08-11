Новые данные о коронавирусе в Украине

В больницы были госпитализированы 648 пациентов с осложнениями. Кроме этого, коронавирус унес жизни еще 25 человек.

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Болезнь удалось побороть 1 160 украинцам.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

За сутки в Украине протестовали 53 200 человек, в том числе:

  • методом ПЦР – 23 633 человека;
  • методом ИФА – 8 963 человека;
  • экспресс-тестами – 20 604 человека.

За все время пандемии в Украине провели 11 582 812 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 186 случаев;
  • Винницкая область – 21 случай;
  • Волынская область – 7 случаев;
  • Днепропетровская область – 70 случаев;
  • Донецкая область – 89 случаев;
  • Житомирская область – 18 случаев;
  • Закарпатская область – 21 случай;
  • Запорожская область – 96 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 32 случая;
  • Киевская область – 36 случаев;
  • Кировоградская область – 9 случаев;
  • Луганская область – 57 случаев;
  • Львовская область – 31 случай;
  • Николаевская область – 16 случаев;
  • Одесская область – 63 случая;
  • Полтавская область – 27 случаев;
  • Ровненская область – 28 случаев;
  • Сумская область – 18 случаев;
  • Тернопольская область – 37 случаев;
  • Харьковская область – 81 случай;
  • Херсонская область – 66 случаев;
  • Хмельницкая область – 49 случаев;
  • Черкасская область – 29 случаев;
  • Черновицкая область – 22 случая;
  • Черниговская область – 13 случаев.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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