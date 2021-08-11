Новые данные о коронавирусе в Украине
В больницы были госпитализированы 648 пациентов с осложнениями. Кроме этого, коронавирус унес жизни еще 25 человек.
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Болезнь удалось побороть 1 160 украинцам.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.
За сутки в Украине протестовали 53 200 человек, в том числе:
- методом ПЦР – 23 633 человека;
- методом ИФА – 8 963 человека;
- экспресс-тестами – 20 604 человека.
За все время пандемии в Украине провели 11 582 812 ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 186 случаев;
- Винницкая область – 21 случай;
- Волынская область – 7 случаев;
- Днепропетровская область – 70 случаев;
- Донецкая область – 89 случаев;
- Житомирская область – 18 случаев;
- Закарпатская область – 21 случай;
- Запорожская область – 96 случаев;
- Ивано-Франковская область – 32 случая;
- Киевская область – 36 случаев;
- Кировоградская область – 9 случаев;
- Луганская область – 57 случаев;
- Львовская область – 31 случай;
- Николаевская область – 16 случаев;
- Одесская область – 63 случая;
- Полтавская область – 27 случаев;
- Ровненская область – 28 случаев;
- Сумская область – 18 случаев;
- Тернопольская область – 37 случаев;
- Харьковская область – 81 случай;
- Херсонская область – 66 случаев;
- Хмельницкая область – 49 случаев;
- Черкасская область – 29 случаев;
- Черновицкая область – 22 случая;
- Черниговская область – 13 случаев.
*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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