Об этом заявила врач-инфекционист Людмила Мухарская. По ее словам, этот вариант мог быть и у других людей, которые переболели коронавирусом или не имели симптомов болезни вообще.

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"Даже если штамм вируса "Дельта" есть в соседних странах, то 100-процентно, учитывая миграционные потоки, он распространяется и в Украине тоже", – пояснила Мухарская.

Противоэпидемические мероприятия

Инфекционист убеждена, что ослаблять противоэпидемические мероприятия в Украине не нужно. Даже если количество подтвержденных случаев коронавируса уменьшается. Говорить об этом можно будет только тогда, когда незащищенные от вируса люди перестанут заражаться в коллективах.

Во многих странах и в Украине рано расслабили и отменили необходимые меры безопасности,

– подчеркнула Мухарская.

Темпы иммунизации

В Украине вакцинировали более 1 миллиона человек. Это граждане, получившие по 2 дозы вакцины от коронавируса. К началу осени 2021 года планируют сделать прививки 5 миллионам человек.

Чтобы быстрее преодолеть эпидемию COVID-19, врач предложила продолжать вакцинацию. Следует обращать внимание и на действия и рекомендации международных экспертов и ВОЗ. Стоит мотивировать людей делать прививки и закупить вакцину в достаточном количестве. "Пока темпы вакцинации не столь удовлетворительны, чтобы назвать их успешными. Но ситуация улучшается", – акцентировала Мухарская.

Врач-инфекционист Людмила Мухарская о штамме "Дельта" в Украине: смотрите видео

Информационная кампания

По словам инфекциониста, в Украине достаточно людей, которые хотят вакцинироваться и знают, зачем это нужно. Со временем их количество будет уменьшаться, поэтому Министерству здравоохранения нужно работать с людьми, которые не доверяют вакцине или системе здравоохранения, не хотят делать прививки.

Важно! В течение 7 июля 2021 года в Украине против коронавируса вакцинировали 104 тысячи человек. С начала кампании прививки получили более 2 миллионов человек, из них более чем 1 миллион человек – по 2 дозы вакцины. Врачи используют такие вакцины: Covishield (AstraZeneca), Coronavac, Cominarity (Pfizer-Biontech), AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson's).

Если в больших городах есть условия для вакцинации, то в сельской местности люди не имеют возможности этого сделать. Не каждый захочет ехать и в район, чтобы сделать укол. Соответственно, информационную кампанию надо расширять на небольшие населенные пункты.

Не всегда поддерживают вакцинацию и медицинские работники. Многие из них уже переболели COVID-19 и считают, что имеют антитела, а потому откладывают прививки или вообще не планируют их делать. Мухарская отметила, что с ними тоже нужно прорабатывать этот вопрос или стимулировать ситуацию, как это происходит в других странах.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 каналу