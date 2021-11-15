В больницы госпитализировали 2 798 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, 442 пациента умерли. Это до сих пор высокие показатели, но они ниже по сравнению с прошлой неделей.

Днем ранее Локдаун для невакцинированных в Австрии, пожар в Болгарии: новости о коронавирусе 14 ноября

Хоть за субботу в Украине сообщили о более низком количестве смертей (402), вчера в Украине госпитализировали значительно меньшее количество людей по сравнению с позапрошлыми сутками (4 881).

Тем временем выздоровели в течение воскресенья 11 219 больных.

Темпы тестирования населения снизились почти вдвое

14 ноября в Украине провели более чем вдвое меньше тестов на коронавирус по сравнению с 12 ноября.

Если в пятницу их было осуществлено 126 841, то в воскресенье – 50 591, из них:

  • методом ПЦР – 21 443,
  • методом ИФА – 4 821,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 327.

Ситуация в регионах

За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев инфицирования зарегистрировали в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

Прирост новых случаев COVID-19 по Украине:

  • Киев – 449 случаев;
  • Винницкая область – 608 случаев;
  • Волынская область – 359 случаев;
  • Днепропетровская область – 987 случаев;
  • Донецкая область – 542 случая;
  • Житомирская область – 380 случаев;
  • Закарпатская область – 191 случай;
  • Запорожская область – 737 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 305 случаев;
  • Киевская область – 420 случаев;
  • Кировоградская область – 91 случай;
  • Луганская область – 49 случаев;
  • Львовская область – 537 случаев;
  • Николаевская область – 844 случая;
  • Одесская область – 901 случай;
  • Полтавская область – 559 случаев;
  • Ровенская область – 184 случая;
  • Сумская область – 306 случаев;
  • Тернопольская область – 224 случая;
  • Харьковская область – 829 случаев;
  • Херсонская область – 135 случаев;
  • Хмельницкая область – 314 случаев;
  • Черкасская область – 359 случаев;
  • Черновицкая область – 159 случаев;
  • Черниговская область – 333 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертність від коронавірусу в Україні
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал