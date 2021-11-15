Коронавирус в Украине: смертность и количество госпитализированных снизились

За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине обнаружили 10 802 больных COVID-19. Среди них 764 ребенка и 132 медицинских работника.

В больницы госпитализировали 2 798 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, 442 пациента умерли. Это до сих пор высокие показатели, но они ниже по сравнению с прошлой неделей.

Днем ранее Локдаун для невакцинированных в Австрии, пожар в Болгарии: новости о коронавирусе 14 ноября

Хоть за субботу в Украине сообщили о более низком количестве смертей (402), вчера в Украине госпитализировали значительно меньшее количество людей по сравнению с позапрошлыми сутками (4 881).

Тем временем выздоровели в течение воскресенья 11 219 больных.

Темпы тестирования населения снизились почти вдвое

14 ноября в Украине провели более чем вдвое меньше тестов на коронавирус по сравнению с 12 ноября.

Если в пятницу их было осуществлено 126 841, то в воскресенье – 50 591, из них:

методом ПЦР – 21 443,

методом ИФА – 4 821,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 327.

Ситуация в регионах

За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев инфицирования зарегистрировали в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

Прирост новых случаев COVID-19 по Украине:

Киев – 449 случаев;

Винницкая область – 608 случаев;

Волынская область – 359 случаев;

Днепропетровская область – 987 случаев;

Донецкая область – 542 случая;

Житомирская область – 380 случаев;

Закарпатская область – 191 случай;

Запорожская область – 737 случаев;

Ивано-Франковская область – 305 случаев;

Киевская область – 420 случаев;

Кировоградская область – 91 случай;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 537 случаев;

Николаевская область – 844 случая;

Одесская область – 901 случай;

Полтавская область – 559 случаев;

Ровенская область – 184 случая;

Сумская область – 306 случаев;

Тернопольская область – 224 случая;

Харьковская область – 829 случаев;

Херсонская область – 135 случаев;

Хмельницкая область – 314 случаев;

Черкасская область – 359 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 333 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание: за все время пандемии в стране выявили 3 228 441 случай COVID-19. 2 642 459 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 77 147 жителей Украины.

С начала пандемии в Украине провели 15 246 974 теста методом ПЦР для выявления коронавирусной инфекции.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал