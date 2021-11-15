Коронавирус в Украине: смертность и количество госпитализированных снизились
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине обнаружили 10 802 больных COVID-19. Среди них 764 ребенка и 132 медицинских работника.
В больницы госпитализировали 2 798 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, 442 пациента умерли. Это до сих пор высокие показатели, но они ниже по сравнению с прошлой неделей.
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Хоть за субботу в Украине сообщили о более низком количестве смертей (402), вчера в Украине госпитализировали значительно меньшее количество людей по сравнению с позапрошлыми сутками (4 881).
Тем временем выздоровели в течение воскресенья 11 219 больных.
Темпы тестирования населения снизились почти вдвое
14 ноября в Украине провели более чем вдвое меньше тестов на коронавирус по сравнению с 12 ноября.
Если в пятницу их было осуществлено 126 841, то в воскресенье – 50 591, из них:
- методом ПЦР – 21 443,
- методом ИФА – 4 821,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 327.
Ситуация в регионах
За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев инфицирования зарегистрировали в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.
Прирост новых случаев COVID-19 по Украине:
- Киев – 449 случаев;
- Винницкая область – 608 случаев;
- Волынская область – 359 случаев;
- Днепропетровская область – 987 случаев;
- Донецкая область – 542 случая;
- Житомирская область – 380 случаев;
- Закарпатская область – 191 случай;
- Запорожская область – 737 случаев;
- Ивано-Франковская область – 305 случаев;
- Киевская область – 420 случаев;
- Кировоградская область – 91 случай;
- Луганская область – 49 случаев;
- Львовская область – 537 случаев;
- Николаевская область – 844 случая;
- Одесская область – 901 случай;
- Полтавская область – 559 случаев;
- Ровенская область – 184 случая;
- Сумская область – 306 случаев;
- Тернопольская область – 224 случая;
- Харьковская область – 829 случаев;
- Херсонская область – 135 случаев;
- Хмельницкая область – 314 случаев;
- Черкасская область – 359 случаев;
- Черновицкая область – 159 случаев;
- Черниговская область – 333 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Обратите внимание: за все время пандемии в стране выявили 3 228 441 случай COVID-19. 2 642 459 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 77 147 жителей Украины.
С начала пандемии в Украине провели 15 246 974 теста методом ПЦР для выявления коронавирусной инфекции.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал