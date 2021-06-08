В больницы госпитализировали 483 больных. Еще 118 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Это более чем втрое больше, чем в позапрошлые сутки, когда в стране зарегистрировали 33 летальных случая.

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Зато преодолели COVID-19 еще 6 751 человек.

К слову, в течение 7 июня в Украине провели 33 355 ПЦР-тестирований на коронавирус. Также 10 821 человека протестировали на антитела методом ИФА, а еще 13 380 человек – экспресс-тестами на антиген.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 700 случаев;
  • Винницкая область – 24 случая;
  • Волынская область – 26 случаев;
  • Днепропетровская область – 60 случаев;
  • Донецкая область – 73 случая;
  • Житомирская область – 11 случаев;
  • Закарпатская область – 14 случаев;
  • Запорожская область – 92 случая;
  • Ивано-Франковская область – 12 случаев;
  • Киевская область – 79 случаев;
  • Кировоградская область – 5 случаев;
  • Луганская область – 24 случая;
  • Львовская область – 59 случаев;
  • Николаевская область – 65 случаев;
  • Одесская область – 27 случаев;
  • Полтавская область – 59 случаев;
  • Ровненская область – 55 случаев;
  • Сумская область – 18 случаев;
  • Тернопольская область – 14 случаев;
  • Харьковская область – 66 случаев;
  • Херсонская область – 15 случаев;
  • Хмельницкая область – 33 случая;
  • Черкасская область – 40 случаев;
  • Черновицкая область – 23 случая;
  • Черниговская область – 8 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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