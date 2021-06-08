В больницы госпитализировали 483 больных. Еще 118 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Это более чем втрое больше, чем в позапрошлые сутки, когда в стране зарегистрировали 33 летальных случая.
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Зато преодолели COVID-19 еще 6 751 человек.
К слову, в течение 7 июня в Украине провели 33 355 ПЦР-тестирований на коронавирус. Также 10 821 человека протестировали на антитела методом ИФА, а еще 13 380 человек – экспресс-тестами на антиген.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 700 случаев;
- Винницкая область – 24 случая;
- Волынская область – 26 случаев;
- Днепропетровская область – 60 случаев;
- Донецкая область – 73 случая;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Закарпатская область – 14 случаев;
- Запорожская область – 92 случая;
- Ивано-Франковская область – 12 случаев;
- Киевская область – 79 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 24 случая;
- Львовская область – 59 случаев;
- Николаевская область – 65 случаев;
- Одесская область – 27 случаев;
- Полтавская область – 59 случаев;
- Ровненская область – 55 случаев;
- Сумская область – 18 случаев;
- Тернопольская область – 14 случаев;
- Харьковская область – 66 случаев;
- Херсонская область – 15 случаев;
- Хмельницкая область – 33 случая;
- Черкасская область – 40 случаев;
- Черновицкая область – 23 случая;
- Черниговская область – 8 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала