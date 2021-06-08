Коронавирус в Украине: со вчерашнего дня смертность выросла более чем втрое

Утром 8 июня Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Украине обнаружили еще 1 602 новых больных коронавирусом. Среди них 95 детей и 94 медработника.

В больницы госпитализировали 483 больных. Еще 118 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Это более чем втрое больше, чем в позапрошлые сутки, когда в стране зарегистрировали 33 летальных случая.

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Зато преодолели COVID-19 еще 6 751 человек.

К слову, в течение 7 июня в Украине провели 33 355 ПЦР-тестирований на коронавирус. Также 10 821 человека протестировали на антитела методом ИФА, а еще 13 380 человек – экспресс-тестами на антиген.

За все время пандемии в Украине:

обнаружили – 2 216 654 инфицированных;

выздоровели – 2 101 722 больных;

умерли – 51 333 пациента;

проведено ПЦР-тестирований – 10 380 233.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 700 случаев;

Винницкая область – 24 случая;

Волынская область – 26 случаев;

Днепропетровская область – 60 случаев;

Донецкая область – 73 случая;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 14 случаев;

Запорожская область – 92 случая;

Ивано-Франковская область – 12 случаев;

Киевская область – 79 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 24 случая;

Львовская область – 59 случаев;

Николаевская область – 65 случаев;

Одесская область – 27 случаев;

Полтавская область – 59 случаев;

Ровненская область – 55 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 14 случаев;

Харьковская область – 66 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 33 случая;

Черкасская область – 40 случаев;

Черновицкая область – 23 случая;

Черниговская область – 8 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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