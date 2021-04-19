19 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о 6 506 новых больных коронавирусом в Украине. Из них 253 ребенка и 98 медработников.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и в Киеве (447). Общее количество больных в Украине возросло до 1 953 016.

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За минувшие сутки, 18 апреля, в больницы госпитализировали 2 387 человек. Это почти вдвое меньше, чем днем ранее, когда в больницы положили 4 274 пациента. В целом уже достаточно длительное время в Украине не госпитализировали менее 4 тысяч человек за сутки.

Зато умерло еще 214 больных. Это самый низкий показатель смертности от 29 марта (тогда зафиксировали 178 летальных исходов).

А вот выписали 5 598 пациентов. Одни из них выздоровели и получили отрицательный результат ПЦР-теста. Часть из них закончила срок самоизоляции вследствие легкого или бессимптомного течения COVID-19.

Уровень тестирования снизился

За минувшие сутки в Украине осуществили 27 488 различных видов тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 15 811, методом ИФА (исследования на антитела) – 4 037. Также было использовано 7 640 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

Всего за все время пандемии в Украине провели 8 958 482 ПЦР-тестирования.

С начала пандемии в Украине Обнаружили – 1 953 016 инфицированных;

Выздоровели – 1 487 677 больных;

Умерли случаев – 40 000 пациентов;

Темпы вакцинации в стране:

В течение вчерашнего дня от коронавируса вакцинировали всего 1 453 человека. В целом от начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 450 647 граждан. Из них 450 645 получили первую дозу препарата. А вот закончили вакцинацию (то есть получили 2 дозы) – 5 человек (из них двое получили 1 дозу заграницей).

По состоянию на 18 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.

Количество новых больных и вакцинированных в регионах за сутки

Киев – 447 случаев / 0 прививок;

Винницкая область – 122 случая / 60 прививок;

Волынская область – 214 случаев / 160 прививок;

Днепропетровская область – 761 случай / 15 прививок;

Донецкая область – 377 случаев / 79 прививок;

Житомирская область – 267 случаев / 17 прививок;

Закарпатская – 48 случаев / 10 прививок;

Запорожская область – 90 случаев / 42 прививки;

Ивано-Франковская область – 48 случаев/ 20 прививок;

Киевская область – 428 случаев / 216 прививок;

Кировоградская область – 164 случая / 0 прививок;

Луганская область – 47 случаев / 0 прививок;

Львовская область – 490 случаев / 169 прививок;

Николаевская область – 461 случай / 10 прививок;

Одесская область – 372 случая / 65 прививок;

Полтавская область – 164 случая / 59 прививок;

Ровенская область – 150 случаев / 40 прививок;

Сумская область – 205 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область – 219 случаев / 50 прививок;

Харьковская область – 622 случая / 345 прививок;

Херсонская область – 103 случая / 0 прививок;

Хмельницкая область – 100 случаев / 0 прививок;

Черкасская область – 273 случая / 26 прививок;

Черновицкая область – 139 случаев / 30 прививок;

Черниговская область – 195 случаев/ 0 прививок.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, что нужно знать о профилактике коронавируса / Инфографика 24 канала