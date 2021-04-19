Коронавирус в Украине: суточное количество госпитализированных упало вдвое
19 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о 6 506 новых больных коронавирусом в Украине. Из них 253 ребенка и 98 медработников.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и в Киеве (447). Общее количество больных в Украине возросло до 1 953 016.
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За минувшие сутки, 18 апреля, в больницы госпитализировали 2 387 человек. Это почти вдвое меньше, чем днем ранее, когда в больницы положили 4 274 пациента. В целом уже достаточно длительное время в Украине не госпитализировали менее 4 тысяч человек за сутки.
Зато умерло еще 214 больных. Это самый низкий показатель смертности от 29 марта (тогда зафиксировали 178 летальных исходов).
А вот выписали 5 598 пациентов. Одни из них выздоровели и получили отрицательный результат ПЦР-теста. Часть из них закончила срок самоизоляции вследствие легкого или бессимптомного течения COVID-19.
Уровень тестирования снизился
За минувшие сутки в Украине осуществили 27 488 различных видов тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 15 811, методом ИФА (исследования на антитела) – 4 037. Также было использовано 7 640 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.
Всего за все время пандемии в Украине провели 8 958 482 ПЦР-тестирования.
Темпы вакцинации в стране:
В течение вчерашнего дня от коронавируса вакцинировали всего 1 453 человека. В целом от начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 450 647 граждан. Из них 450 645 получили первую дозу препарата. А вот закончили вакцинацию (то есть получили 2 дозы) – 5 человек (из них двое получили 1 дозу заграницей).
По состоянию на 18 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.
Количество новых больных и вакцинированных в регионах за сутки
- Киев – 447 случаев / 0 прививок;
- Винницкая область – 122 случая / 60 прививок;
- Волынская область – 214 случаев / 160 прививок;
- Днепропетровская область – 761 случай / 15 прививок;
- Донецкая область – 377 случаев / 79 прививок;
- Житомирская область – 267 случаев / 17 прививок;
- Закарпатская – 48 случаев / 10 прививок;
- Запорожская область – 90 случаев / 42 прививки;
- Ивано-Франковская область – 48 случаев/ 20 прививок;
- Киевская область – 428 случаев / 216 прививок;
- Кировоградская область – 164 случая / 0 прививок;
- Луганская область – 47 случаев / 0 прививок;
- Львовская область – 490 случаев / 169 прививок;
- Николаевская область – 461 случай / 10 прививок;
- Одесская область – 372 случая / 65 прививок;
- Полтавская область – 164 случая / 59 прививок;
- Ровенская область – 150 случаев / 40 прививок;
- Сумская область – 205 случаев / 40 прививок;
- Тернопольская область – 219 случаев / 50 прививок;
- Харьковская область – 622 случая / 345 прививок;
- Херсонская область – 103 случая / 0 прививок;
- Хмельницкая область – 100 случаев / 0 прививок;
- Черкасская область – 273 случая / 26 прививок;
- Черновицкая область – 139 случаев / 30 прививок;
- Черниговская область – 195 случаев/ 0 прививок.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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