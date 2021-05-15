За прошедшие сутки в Украине в больницы госпитализировали 2 197 человек. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (544), а также в Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
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Еще 322 пациента умерли. Это значительно больше, чем в позапрошлые сутки, когда из жизни ушли 287 человек.
17 202 инфицированных выписали – они получили отрицательный результат ПЦР-теста или закончили срок самоизоляции.
За минувшие сутки, 14 мая, в Украине сделали 76 496 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 34 108,
- методом ИФА – 14 028,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360.
С начала пандемии в Украине:
- Выявили больных – 2 150 244;
- Выздоровели – 1 849 803 человека;
- Умерли – 47 942 пациента;
- Проведено ПЦР-тестирований – 9 824 399.
Темпы вакцинации в Украине
В течение 14 мая в Украине сделали 3 638 прививок против коронавируса. Вакцинация проводилась 271 мобильной бригадой по иммунизации и 910 пунктами прививки.
Всего с начала вакцинальной кампании в Украине прививали 936 499 человек. Из них завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины, 13 661 человек.
По состоянию на 14 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 553 415 человек.
Количество новых больных и прививок в регионах:
- Киев – 544 случая / 1 652 прививки;
- Винницкая область – 141 случай/ 894 прививки;
- Волынская область – 206 случаев/ 742 прививки;
- Днепропетровская область – 518 случаев / 1 817 прививок;
- Донецкая область – 480 случаев/ 1 174 прививки;
- Житомирская область – 140 случаев / 926 прививок;
- Закарпатская область – 97 случаев / 1 085 прививок;
- Запорожская область – 342 случая/ 1 021 прививка;
- Ивано-Франковская область – 115 случаев / 1 378 прививок;
- Киевская область – 318 случаев / 678 прививок;
- Кировоградская область – 95 случаев / 488 прививок;
- Луганская область – 159 случаев/ 593 прививки;
- Львовская область – 432 случая / 2 026 прививок;
- Николаевская область – 212 случаев / 617 прививок;
- Одесская область – 351 случай/ 1 364 прививки;
- Полтавская область – 298 случаев / 1 512 прививок;
- Ровненская область – 353 случая/ 874 прививки;
- Сумская область – 190 случаев / 339 прививок;
- Тернопольская область – 153 случая / 688 прививок;
- Харьковская область – 630 случаев / 620 прививок;
- Херсонская область – 186 случаев / 511 прививок;
- Хмельницкая область – 192 случая / 1 038 прививок;
- Черкасская область – 345 случаев / 417 прививок;
- Черновицкая область – 88 случаев / 590 прививок;
- Черниговская область – 211 случаев/ 594 прививки.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала