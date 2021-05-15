За прошедшие сутки в Украине в больницы госпитализировали 2 197 человек. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (544), а также в Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

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Еще 322 пациента умерли. Это значительно больше, чем в позапрошлые сутки, когда из жизни ушли 287 человек.

17 202 инфицированных выписали – они получили отрицательный результат ПЦР-теста или закончили срок самоизоляции.

За минувшие сутки, 14 мая, в Украине сделали 76 496 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 34 108,
  • методом ИФА – 14 028,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360.
 

С начала пандемии в Украине:

  • Выявили больных – 2 150 244;
  • Выздоровели – 1 849 803 человека;
  • Умерли – 47 942 пациента;
  • Проведено ПЦР-тестирований – 9 824 399.

Темпы вакцинации в Украине

В течение 14 мая в Украине сделали 3 638 прививок против коронавируса. Вакцинация проводилась 271 мобильной бригадой по иммунизации и 910 пунктами прививки.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине прививали 936 499 человек. Из них завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины, 13 661 человек.

По состоянию на 14 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 553 415 человек.

Количество новых больных и прививок в регионах:

  • Киев – 544 случая / 1 652 прививки;
  • Винницкая область – 141 случай/ 894 прививки;
  • Волынская область – 206 случаев/ 742 прививки;
  • Днепропетровская область – 518 случаев / 1 817 прививок;
  • Донецкая область – 480 случаев/ 1 174 прививки;
  • Житомирская область – 140 случаев / 926 прививок;
  • Закарпатская область – 97 случаев / 1 085 прививок;
  • Запорожская область – 342 случая/ 1 021 прививка;
  • Ивано-Франковская область – 115 случаев / 1 378 прививок;
  • Киевская область – 318 случаев / 678 прививок;
  • Кировоградская область – 95 случаев / 488 прививок;
  • Луганская область – 159 случаев/ 593 прививки;
  • Львовская область – 432 случая / 2 026 прививок;
  • Николаевская область – 212 случаев / 617 прививок;
  • Одесская область – 351 случай/ 1 364 прививки;
  • Полтавская область – 298 случаев / 1 512 прививок;
  • Ровненская область – 353 случая/ 874 прививки;
  • Сумская область – 190 случаев / 339 прививок;
  • Тернопольская область – 153 случая / 688 прививок;
  • Харьковская область – 630 случаев / 620 прививок;
  • Херсонская область – 186 случаев / 511 прививок;
  • Хмельницкая область – 192 случая / 1 038 прививок;
  • Черкасская область – 345 случаев / 417 прививок;
  • Черновицкая область – 88 случаев / 590 прививок;
  • Черниговская область – 211 случаев/ 594 прививки.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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