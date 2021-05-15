За прошедшие сутки в Украине в больницы госпитализировали 2 197 человек. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (544), а также в Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Днем ранее Новости о коронавирусе 14 мая: Степанова отправляют в отставку, поставки AstraZeneca

Еще 322 пациента умерли. Это значительно больше, чем в позапрошлые сутки, когда из жизни ушли 287 человек.

17 202 инфицированных выписали – они получили отрицательный результат ПЦР-теста или закончили срок самоизоляции.

За минувшие сутки, 14 мая, в Украине сделали 76 496 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 34 108,

методом ИФА – 14 028,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360.

С начала пандемии в Украине: Выявили больных – 2 150 244;

Выздоровели – 1 849 803 человека;

Умерли – 47 942 пациента;

Проведено ПЦР-тестирований – 9 824 399.

Темпы вакцинации в Украине

В течение 14 мая в Украине сделали 3 638 прививок против коронавируса. Вакцинация проводилась 271 мобильной бригадой по иммунизации и 910 пунктами прививки.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине прививали 936 499 человек. Из них завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины, 13 661 человек.

По состоянию на 14 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 553 415 человек.

Количество новых больных и прививок в регионах:

Киев – 544 случая / 1 652 прививки;

Винницкая область – 141 случай/ 894 прививки;

Волынская область – 206 случаев/ 742 прививки;

Днепропетровская область – 518 случаев / 1 817 прививок;

Донецкая область – 480 случаев/ 1 174 прививки;

Житомирская область – 140 случаев / 926 прививок;

Закарпатская область – 97 случаев / 1 085 прививок;

Запорожская область – 342 случая/ 1 021 прививка;

Ивано-Франковская область – 115 случаев / 1 378 прививок;

Киевская область – 318 случаев / 678 прививок;

Кировоградская область – 95 случаев / 488 прививок;

Луганская область – 159 случаев/ 593 прививки;

Львовская область – 432 случая / 2 026 прививок;

Николаевская область – 212 случаев / 617 прививок;

Одесская область – 351 случай/ 1 364 прививки;

Полтавская область – 298 случаев / 1 512 прививок;

Ровненская область – 353 случая/ 874 прививки;

Сумская область – 190 случаев / 339 прививок;

Тернопольская область – 153 случая / 688 прививок;

Харьковская область – 630 случаев / 620 прививок;

Херсонская область – 186 случаев / 511 прививок;

Хмельницкая область – 192 случая / 1 038 прививок;

Черкасская область – 345 случаев / 417 прививок;

Черновицкая область – 88 случаев / 590 прививок;

Черниговская область – 211 случаев/ 594 прививки.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала