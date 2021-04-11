По состоянию на 11 апреля в Украине официально подтвердили 1 853 249 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 12 112 человек. Из них 524 ребенка и 181 медработник.

Больше всего новых инфицированных зафиксировали в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях. К теме Новости о коронавирусе 10 апреля: кто получит Pfizer, новые данные о побочных реакциях Новость дополняется ...