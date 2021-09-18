В больницы были госпитализированы 1719 человек с COVID-19 или выраженными симптомами болезни. За этот же период умерли 79 больных, тогда как 1763 пациенты выписали.

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В течение 17 сентября в Украине провели 72 474 тесты на коронавирус. Из них:

  • методом ПЦР – 3 5713,
  • методом ИФА – 9 235,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 526.

Всего с начала пандемии в Украине провели 12 448 211 исследований для выявления вируса методом ПЦР.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили

  • Киев – 416 случаев;
  • Винницкая область – 133 случая;
  • Волынская область – 209 случаев;
  • Днепропетровская область – 434 случая;
  • Донецкая область – 272 случая;
  • Житомирская область – 215 случаев;
  • Закарпатская область – 44 случая;
  • Запорожская область – 260 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 206 случаев;
  • Киевская область – 207 случаев;
  • Кировоградская область – 40 случаев;
  • Луганская область – 246 случаев;
  • Львовская область – 585 случаев;
  • Николаевская область – 106 случаев;
  • Одесская область – 399 случаев;
  • Полтавская область – 176 случаев;
  • Ровненская область – 179 случаев;
  • Сумская область – 170 случаев;
  • Тернопольская область – 219 случаев;
  • Харьковская область – 761 случай;
  • Херсонская область – 127 случаев;
  • Хмельницкая область – 160 случаев;
  • Черкасская область – 211 случаев;
  • Черновицкая область – 298 случаев;
  • Черниговская область – 161 случай.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине: основное

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 132 559 человек. 78 269 из них получили первую дозу препарата, а остальные 54 290 завершили курс вакцинации, получив вторую инъекцию.

В течение суток работали:

  • 890 мобильных бригад,
  • 2 948 пунктов прививки;
  • 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании COVID-прививки сделали 6 248 155 жителей Украины. 6 248 153 человека получили первую дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 114 061 (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Общее количество доз в Украине – 11 362 214.