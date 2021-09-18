В больницы были госпитализированы 1719 человек с COVID-19 или выраженными симптомами болезни. За этот же период умерли 79 больных, тогда как 1763 пациенты выписали.
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В течение 17 сентября в Украине провели 72 474 тесты на коронавирус. Из них:
- методом ПЦР – 3 5713,
- методом ИФА – 9 235,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 526.
Всего с начала пандемии в Украине провели 12 448 211 исследований для выявления вируса методом ПЦР.
Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили
- Киев – 416 случаев;
- Винницкая область – 133 случая;
- Волынская область – 209 случаев;
- Днепропетровская область – 434 случая;
- Донецкая область – 272 случая;
- Житомирская область – 215 случаев;
- Закарпатская область – 44 случая;
- Запорожская область – 260 случаев;
- Ивано-Франковская область – 206 случаев;
- Киевская область – 207 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 246 случаев;
- Львовская область – 585 случаев;
- Николаевская область – 106 случаев;
- Одесская область – 399 случаев;
- Полтавская область – 176 случаев;
- Ровненская область – 179 случаев;
- Сумская область – 170 случаев;
- Тернопольская область – 219 случаев;
- Харьковская область – 761 случай;
- Херсонская область – 127 случаев;
- Хмельницкая область – 160 случаев;
- Черкасская область – 211 случаев;
- Черновицкая область – 298 случаев;
- Черниговская область – 161 случай.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Вакцинация в Украине: основное
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 132 559 человек. 78 269 из них получили первую дозу препарата, а остальные 54 290 завершили курс вакцинации, получив вторую инъекцию.
В течение суток работали:
- 890 мобильных бригад,
- 2 948 пунктов прививки;
- 329 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании COVID-прививки сделали 6 248 155 жителей Украины. 6 248 153 человека получили первую дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 114 061 (из них двое получили первую дозу за рубежом).
Общее количество доз в Украине – 11 362 214.