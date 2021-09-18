Коронавирус в Украине: второй день подряд зафиксировали более 6000 новых больных

За прошедшие сутки, 17 сентября, в Украине выявили еще 6234 случая заражения коронавирусом. Среди новых пациентов – 689, детей и 89 медработников.

В больницы были госпитализированы 1719 человек с COVID-19 или выраженными симптомами болезни. За этот же период умерли 79 больных, тогда как 1763 пациенты выписали.

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В течение 17 сентября в Украине провели 72 474 тесты на коронавирус. Из них:

методом ПЦР – 3 5713,

методом ИФА – 9 235,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 526.

Всего с начала пандемии в Украине провели 12 448 211 исследований для выявления вируса методом ПЦР.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили

Киев – 416 случаев;

Винницкая область – 133 случая;

Волынская область – 209 случаев;

Днепропетровская область – 434 случая;

Донецкая область – 272 случая;

Житомирская область – 215 случаев;

Закарпатская область – 44 случая;

Запорожская область – 260 случаев;

Ивано-Франковская область – 206 случаев;

Киевская область – 207 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 246 случаев;

Львовская область – 585 случаев;

Николаевская область – 106 случаев;

Одесская область – 399 случаев;

Полтавская область – 176 случаев;

Ровненская область – 179 случаев;

Сумская область – 170 случаев;

Тернопольская область – 219 случаев;

Харьковская область – 761 случай;

Херсонская область – 127 случаев;

Хмельницкая область – 160 случаев;

Черкасская область – 211 случаев;

Черновицкая область – 298 случаев;

Черниговская область – 161 случай.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 344 398 больных коронавирусом. 2 2 303 006 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, умерли 54 829 инфицированных.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине: основное

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 132 559 человек. 78 269 из них получили первую дозу препарата, а остальные 54 290 завершили курс вакцинации, получив вторую инъекцию.

В течение суток работали:

890 мобильных бригад,

2 948 пунктов прививки;

329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании COVID-прививки сделали 6 248 155 жителей Украины. 6 248 153 человека получили первую дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 114 061 (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Общее количество доз в Украине – 11 362 214.