В течение вчерашнего дня в больницы госпитализировали 4 747 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, из жизни ушли еще 219 инфицированных. В то же время 3 541 больной выздоровел.

Днем ранее Условие отмены масок, справка о противопоказаниях вакцинации: новости о коронавирусе 16 октября

За этот же период в Украине провели 72 970 исследований на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 33 545,

методом ИФА – 5 350,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 075.

Всего с начала пандемии в Украине провели 13 557 776 ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

За все время пандемии в стране обнаружили 2 635 170 больных коронавирусом, 2 325 997 из которых уже выздоровели. Но 60 633 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили

Киев – 451 случай;

Винницкая область – 178 случаев;

Волынская область – 269 случаев;

Днепропетровская область – 748 случаев;

Донецкая область – 934 случая;

Житомирская область – 258 случаев;

Закарпатская область – 68 случаев;

Запорожская область – 678 случаев;

Ивано-Франковская область – 283 случая;

Киевская область – 334 случая;

Кировоградская область – 72 случая;

Луганская область – 297 случаев;

Львовская область – 588 случаев;

Николаевская область – 294 случая;

Одесская область – 1 396 случаев;

Полтавская область – 310 случаев;

Ровненская область – 309 случаев;

Сумская область – 638 случаев;

Тернопольская область – 344 случая;

Харьковская область – 948 случаев;

Херсонская область – 609 случаев;

Хмельницкая область – 384 случая;

Черкасская область – 334 случая;

Черновицкая область – 436 случаев;

Черниговская область – 128 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

В субботу, 16 октября, против коронавируса вакцинировались 82 200 жителей страны. 48 646 из них получили первую дозу препарата, а остальные 34 154 завершили свою иммунизацию, сделав вторую прививку.

С начала вакцинальной кампании COVID-прививки получили 7 922 415 человек. 7 922 413 сделали по меньшей мере одну дозу. А вот полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за кордоном).

Всего в стране провели 14 390 358 прививок против коронавируса. В Минздраве отметили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре не были вакцинированы.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала