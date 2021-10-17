В течение вчерашнего дня в больницы госпитализировали 4 747 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, из жизни ушли еще 219 инфицированных. В то же время 3 541 больной выздоровел.
Днем ранее Условие отмены масок, справка о противопоказаниях вакцинации: новости о коронавирусе 16 октября
За этот же период в Украине провели 72 970 исследований на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 33 545,
- методом ИФА – 5 350,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 075.
Всего с начала пандемии в Украине провели 13 557 776 ПЦР-тестов для выявления COVID-19.
Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили
- Киев – 451 случай;
- Винницкая область – 178 случаев;
- Волынская область – 269 случаев;
- Днепропетровская область – 748 случаев;
- Донецкая область – 934 случая;
- Житомирская область – 258 случаев;
- Закарпатская область – 68 случаев;
- Запорожская область – 678 случаев;
- Ивано-Франковская область – 283 случая;
- Киевская область – 334 случая;
- Кировоградская область – 72 случая;
- Луганская область – 297 случаев;
- Львовская область – 588 случаев;
- Николаевская область – 294 случая;
- Одесская область – 1 396 случаев;
- Полтавская область – 310 случаев;
- Ровненская область – 309 случаев;
- Сумская область – 638 случаев;
- Тернопольская область – 344 случая;
- Харьковская область – 948 случаев;
- Херсонская область – 609 случаев;
- Хмельницкая область – 384 случая;
- Черкасская область – 334 случая;
- Черновицкая область – 436 случаев;
- Черниговская область – 128 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
В субботу, 16 октября, против коронавируса вакцинировались 82 200 жителей страны. 48 646 из них получили первую дозу препарата, а остальные 34 154 завершили свою иммунизацию, сделав вторую прививку.
С начала вакцинальной кампании COVID-прививки получили 7 922 415 человек. 7 922 413 сделали по меньшей мере одну дозу. А вот полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за кордоном).
Всего в стране провели 14 390 358 прививок против коронавируса. В Минздраве отметили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре не были вакцинированы.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала