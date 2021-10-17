В течение вчерашнего дня в больницы госпитализировали 4 747 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, из жизни ушли еще 219 инфицированных. В то же время 3 541 больной выздоровел.

Днем ранее Условие отмены масок, справка о противопоказаниях вакцинации: новости о коронавирусе 16 октября

За этот же период в Украине провели 72 970 исследований на коронавирус различными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 33 545,
  • методом ИФА – 5 350,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 075.

Всего с начала пандемии в Украине провели 13 557 776 ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили

  • Киев – 451 случай;
  • Винницкая область – 178 случаев;
  • Волынская область – 269 случаев;
  • Днепропетровская область – 748 случаев;
  • Донецкая область – 934 случая;
  • Житомирская область – 258 случаев;
  • Закарпатская область – 68 случаев;
  • Запорожская область – 678 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 283 случая;
  • Киевская область – 334 случая;
  • Кировоградская область – 72 случая;
  • Луганская область – 297 случаев;
  • Львовская область – 588 случаев;
  • Николаевская область – 294 случая;
  • Одесская область – 1 396 случаев;
  • Полтавская область – 310 случаев;
  • Ровненская область – 309 случаев;
  • Сумская область – 638 случаев;
  • Тернопольская область – 344 случая;
  • Харьковская область – 948 случаев;
  • Херсонская область – 609 случаев;
  • Хмельницкая область – 384 случая;
  • Черкасская область – 334 случая;
  • Черновицкая область – 436 случаев;
  • Черниговская область – 128 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

В субботу, 16 октября, против коронавируса вакцинировались 82 200 жителей страны. 48 646 из них получили первую дозу препарата, а остальные 34 154 завершили свою иммунизацию, сделав вторую прививку.

С начала вакцинальной кампании COVID-прививки получили 7 922 415 человек. 7 922 413 сделали по меньшей мере одну дозу. А вот полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за кордоном).

Всего в стране провели 14 390 358 прививок против коронавируса. В Минздраве отметили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре не были вакцинированы.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала