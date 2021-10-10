В больницы были госпитализированы 3712 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 162 человека скончались. 2 581 человек выздоровели.
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В течение 9 октября в Украине провели 67 392 тестирования на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 3 5671,
- методом ИФА – 5 434,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 287.
Всего по состоянию на 10 октября в Украине провели 13 253 584 ПЦР-тестирования.
Суточный прирост заболеваемости
- Киев – 320 случаев;
- Винницкая область – 202 случая;
- Волынская область – 197 случаев;
- Днепропетровская область – 838 случаев;
- Донецкая область – 819 случаев;
- Житомирская область – 607 случаев;
- Закарпатская область – 52 случая;
- Запорожская область – 836 случаев;
- Ивано-Франковская область – 220 случаев;
- Киевская область – 237 случаев;
- Кировоградская область – 105 случаев;
- Луганская область – 167 случаев;
- Львовская область – 468 случаев;
- Николаевская область – 339 случаев;
- Одесская область – 1010 случаев;
- Полтавская область – 174 случая;
- Ровненская область – 158 случаев;
- Сумская область – 452 случая;
- Тернопольская область – 406 случаев;
- Харьковская область – 1783 случая;
- Херсонская область – 567 случаев;
- Хмельницкая область – 526 случаев;
- Черкасская область – 169 случаев;
- Черновицкая область – 525 случаев;
- Черниговская область – 167 случаев.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
За прошедшие сутки в Украине сделали 66 053 прививки против коронавируса. 34 183 человека получили первую дозу вакцины, полностью иммунизированы – 31 870 человек.
В течение суток работали:
- 552 мобильные бригады,
- 2032 пункты прививки;
- 378 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 7 529 596 жителей Украины. 7 529 594 из них получили первую дозу препарата. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 реципиентов (из них двое получили первую дозу за рубежом).
Всего в стране провели 13 644 843 прививки.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала