В больницы были госпитализированы 3712 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 162 человека скончались. 2 581 человек выздоровели.

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В течение 9 октября в Украине провели 67 392 тестирования на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 3 5671,
  • методом ИФА – 5 434,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 287.

Всего по состоянию на 10 октября в Украине провели 13 253 584 ПЦР-тестирования.

Суточный прирост заболеваемости

  • Киев – 320 случаев;
  • Винницкая область – 202 случая;
  • Волынская область – 197 случаев;
  • Днепропетровская область – 838 случаев;
  • Донецкая область – 819 случаев;
  • Житомирская область – 607 случаев;
  • Закарпатская область – 52 случая;
  • Запорожская область – 836 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 220 случаев;
  • Киевская область – 237 случаев;
  • Кировоградская область – 105 случаев;
  • Луганская область – 167 случаев;
  • Львовская область – 468 случаев;
  • Николаевская область – 339 случаев;
  • Одесская область – 1010 случаев;
  • Полтавская область – 174 случая;
  • Ровненская область – 158 случаев;
  • Сумская область – 452 случая;
  • Тернопольская область – 406 случаев;
  • Харьковская область – 1783 случая;
  • Херсонская область – 567 случаев;
  • Хмельницкая область – 526 случаев;
  • Черкасская область – 169 случаев;
  • Черновицкая область – 525 случаев;
  • Черниговская область – 167 случаев.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За прошедшие сутки в Украине сделали 66 053 прививки против коронавируса. 34 183 человека получили первую дозу вакцины, полностью иммунизированы – 31 870 человек.

В течение суток работали:

  • 552 мобильные бригады,
  • 2032 пункты прививки;
  • 378 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 529 596 жителей Украины. 7 529 594 из них получили первую дозу препарата. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 реципиентов (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Всего в стране провели 13 644 843 прививки.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГлавные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала