Коронавирус в Украине: за сутки в больницы госпитализированы более 3 тысяч человек

За минувшие сутки, 9 октября, в Украине зафиксировали 11 344 новых больных COVID-19. Из них 1149 детей и 122 медработника.

В больницы были госпитализированы 3712 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 162 человека скончались. 2 581 человек выздоровели.

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В течение 9 октября в Украине провели 67 392 тестирования на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 3 5671,

методом ИФА – 5 434,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 287.

Всего по состоянию на 10 октября в Украине провели 13 253 584 ПЦР-тестирования.

Суточный прирост заболеваемости

Киев – 320 случаев;

Винницкая область – 202 случая;

Волынская область – 197 случаев;

Днепропетровская область – 838 случаев;

Донецкая область – 819 случаев;

Житомирская область – 607 случаев;

Закарпатская область – 52 случая;

Запорожская область – 836 случаев;

Ивано-Франковская область – 220 случаев;

Киевская область – 237 случаев;

Кировоградская область – 105 случаев;

Луганская область – 167 случаев;

Львовская область – 468 случаев;

Николаевская область – 339 случаев;

Одесская область – 1010 случаев;

Полтавская область – 174 случая;

Ровненская область – 158 случаев;

Сумская область – 452 случая;

Тернопольская область – 406 случаев;

Харьковская область – 1783 случая;

Херсонская область – 567 случаев;

Хмельницкая область – 526 случаев;

Черкасская область – 169 случаев;

Черновицкая область – 525 случаев;

Черниговская область – 167 случаев.

в стране обнаружили 2 541 257 больных коронавирусом. 2 290 427 из них уже выздоровели. Но 58 493 пациента, к сожалению, умерли.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За прошедшие сутки в Украине сделали 66 053 прививки против коронавируса. 34 183 человека получили первую дозу вакцины, полностью иммунизированы – 31 870 человек.

В течение суток работали:

552 мобильные бригады,

2032 пункты прививки;

378 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 529 596 жителей Украины. 7 529 594 из них получили первую дозу препарата. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 реципиентов (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Всего в стране провели 13 644 843 прививки.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала