В больницы госпитализировали 4 564 человека, среди которых подтвержденные больные или люди с имеющимися признаками COVID-19. К сожалению, из жизни ушли еще 695 пациентов.

Днем ранее Пик заболеваемости, госпитализированные дети: новости о коронавирусе 12 ноября

В свою очередь выписали в связи с выздоровлением 25 415 человек.

Охват тестирования населения:

За прошедшие сутки в Украине провели 126 841 тестирование на коронавирус разными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 60 402,
  • методом ИФА – 14 989,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 51450.

Ситуация в регионах

Вчера наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Киеве (1 839), а также в Днепропетровской (2 219), Одесской (2 066), Харьковской (1 876) и Львовской (1 243) областях.

Количество новых случаев по всей стране:

  • Киев – 1 839 случаев;
  • Винницкая область – 887 случаев;
  • Волынская область – 642 случая;
  • Днепропетровская область – 2 219 случаев;
  • Донецкая область – 1 010 случаев;
  • Житомирская область – 772 случая;
  • Закарпатская область – 516 случаев;
  • Запорожская область – 920 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 946 случаев;
  • Киевская область – 997 случаев;
  • Кировоградская область – 168 случаев;
  • Луганская область – 339 случаев;
  • Львовская область – 1 243 случая;
  • Николаевская область – 965 случаев;
  • Одесская область – 2 066 случаев;
  • Полтавская область – 1124 случая;
  • Ровненская область – 840 случаев;
  • Сумская область – 584 случая;
  • Тернопольская область – 428 случаев;
  • Харьковская область – 1 876 случаев;
  • Херсонская область – 310 случаев;
  • Хмельницкая область – 1 015 случаев;
  • Черкасская область – 530 случаев;
  • Черновицкая область – 348 случаев;
  • Черниговская область – 988 случаев.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Смертність від коронавірусу в Україні
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал