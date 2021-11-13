В больницы госпитализировали 4 564 человека, среди которых подтвержденные больные или люди с имеющимися признаками COVID-19. К сожалению, из жизни ушли еще 695 пациентов.
Днем ранее Пик заболеваемости, госпитализированные дети: новости о коронавирусе 12 ноября
В свою очередь выписали в связи с выздоровлением 25 415 человек.
Охват тестирования населения:
За прошедшие сутки в Украине провели 126 841 тестирование на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 60 402,
- методом ИФА – 14 989,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 51450.
Ситуация в регионах
Вчера наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Киеве (1 839), а также в Днепропетровской (2 219), Одесской (2 066), Харьковской (1 876) и Львовской (1 243) областях.
Количество новых случаев по всей стране:
- Киев – 1 839 случаев;
- Винницкая область – 887 случаев;
- Волынская область – 642 случая;
- Днепропетровская область – 2 219 случаев;
- Донецкая область – 1 010 случаев;
- Житомирская область – 772 случая;
- Закарпатская область – 516 случаев;
- Запорожская область – 920 случаев;
- Ивано-Франковская область – 946 случаев;
- Киевская область – 997 случаев;
- Кировоградская область – 168 случаев;
- Луганская область – 339 случаев;
- Львовская область – 1 243 случая;
- Николаевская область – 965 случаев;
- Одесская область – 2 066 случаев;
- Полтавская область – 1124 случая;
- Ровненская область – 840 случаев;
- Сумская область – 584 случая;
- Тернопольская область – 428 случаев;
- Харьковская область – 1 876 случаев;
- Херсонская область – 310 случаев;
- Хмельницкая область – 1 015 случаев;
- Черкасская область – 530 случаев;
- Черновицкая область – 348 случаев;
- Черниговская область – 988 случаев.
*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал