Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали более 4,5 тысяч больных

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине зарегистрировали 23 572 больных COVID-19. Из них 1 622 ребенка и 436 медработников.

В больницы госпитализировали 4 564 человека, среди которых подтвержденные больные или люди с имеющимися признаками COVID-19. К сожалению, из жизни ушли еще 695 пациентов.

Днем ранее Пик заболеваемости, госпитализированные дети: новости о коронавирусе 12 ноября

В свою очередь выписали в связи с выздоровлением 25 415 человек.

Охват тестирования населения:

За прошедшие сутки в Украине провели 126 841 тестирование на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 60 402,

методом ИФА – 14 989,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 51450.

Ситуация в регионах

Вчера наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Киеве (1 839), а также в Днепропетровской (2 219), Одесской (2 066), Харьковской (1 876) и Львовской (1 243) областях.

Количество новых случаев по всей стране:

Киев – 1 839 случаев;

Винницкая область – 887 случаев;

Волынская область – 642 случая;

Днепропетровская область – 2 219 случаев;

Донецкая область – 1 010 случаев;

Житомирская область – 772 случая;

Закарпатская область – 516 случаев;

Запорожская область – 920 случаев;

Ивано-Франковская область – 946 случаев;

Киевская область – 997 случаев;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 339 случаев;

Львовская область – 1 243 случая;

Николаевская область – 965 случаев;

Одесская область – 2 066 случаев;

Полтавская область – 1124 случая;

Ровненская область – 840 случаев;

Сумская область – 584 случая;

Тернопольская область – 428 случаев;

Харьковская область – 1 876 случаев;

Херсонская область – 310 случаев;

Хмельницкая область – 1 015 случаев;

Черкасская область – 530 случаев;

Черновицкая область – 348 случаев;

Черниговская область – 988 случаев.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! По состоянию на 13 ноября в Украине было обнаружено 3 203 149 инфицированных COVID-19. 2 620 094 из них уже выздоровели. Но умерло, к сожалению, 76 302 больных.

С начала пандемии в Украине провели 15 189 223 ПЦР-тестирования.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал