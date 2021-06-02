Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2 205 новых больных

За прошедшие сутки, 1 июня, в Украине инфицирование коронавирусной инфекцией зафиксировали у 2 205 человек. Среди них – 104 ребенка и 85 медработников.

В пресс-службе Минздрава Украины сообщили, что за минувшие сутки госпитализированы 1 262 человека.

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Также 9 405 человек – выздоровели. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

За сутки протестировано:

️ методом ПЦР – 27 936 человек,

️ методом ИФА – 11 348 человек,

️ экспресс-тестами – 25 592 человека.

Смертность в Украине

В Минздраве Украины сообщили о смерти 158 человек в сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

За прошедшие сутки, 1 июня, Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса. Лидером в статистике стала Германия со 168 летальными случаями в сутки, говорится на Worldometers.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 206 836 человек;

выздоровели – 2 062 572 человек;

летальных исходов – 50 857;

проведено ПЦР-тестов – 10 235 181.



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