По состоянию на 16 февраля в Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 1 276 618.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки коронавирусом заболели 182 ребенка и 179 медработников.

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"3 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 февраля 2021 года", – написал министр.

Также за минувшие сутки, 15 февраля, госпитализированы 915 человек. 150 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. 6 189 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине

заболели – 1 276 618 человек;

выздоровели – 1 122 968 человек;

летальных случаев – 24 542.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 308 случаев;

Винницкая область – 210 случаев;

Волынская область – 95 случаев;

Днепропетровская область – 85 случаев;

Донецкая область – 60 случаев;

Житомирская область – 18 случаев;

Закарпатская область – 204 случая;

Запорожская область – 95 случаев;

Ивано-Франковская область – 621 случай;

Киевская область – 136 случаев;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 26 случаев;

Львовская область – 115 случаев;

Николаевская область – 55 случаев;

Одесская область – 127 случаев;

Полтавская область – 149 случаев;

Ровненская область – 88 случаев;

Сумская область – 7 случаев;

Тернопольская область – 67 случаев;

Харьковская область – 131 случай;

Херсонская область – 6 случаев;

Хмельницкая область – 50 случаев;

Черкасская область – 99 случаев;

Черновицкая область – 343 случая;

Черниговская область – 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с тестированием

За прошедшие сутки осуществлено 39 401 тестирование (методом ПЦР – 18 948, методом ИФА – 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9 114).

Общее количество ПЦР-тестирований с начала пандемии – 6 570 806.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала