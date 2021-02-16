Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 3 143 новых случая заражения
По состоянию на 16 февраля в Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 1 276 618.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки коронавирусом заболели 182 ребенка и 179 медработников.
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"3 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 февраля 2021 года", – написал министр.
Также за минувшие сутки, 15 февраля, госпитализированы 915 человек. 150 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. 6 189 человек выздоровели.
За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 276 618 человек;
- выздоровели – 1 122 968 человек;
- летальных случаев – 24 542.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 308 случаев;
- Винницкая область – 210 случаев;
- Волынская область – 95 случаев;
- Днепропетровская область – 85 случаев;
- Донецкая область – 60 случаев;
- Житомирская область – 18 случаев;
- Закарпатская область – 204 случая;
- Запорожская область – 95 случаев;
- Ивано-Франковская область – 621 случай;
- Киевская область – 136 случаев;
- Кировоградская область – 20 случаев;
- Луганская область – 26 случаев;
- Львовская область – 115 случаев;
- Николаевская область – 55 случаев;
- Одесская область – 127 случаев;
- Полтавская область – 149 случаев;
- Ровненская область – 88 случаев;
- Сумская область – 7 случаев;
- Тернопольская область – 67 случаев;
- Харьковская область – 131 случай;
- Херсонская область – 6 случаев;
- Хмельницкая область – 50 случаев;
- Черкасская область – 99 случаев;
- Черновицкая область – 343 случая;
- Черниговская область – 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ситуация с тестированием
За прошедшие сутки осуществлено 39 401 тестирование (методом ПЦР – 18 948, методом ИФА – 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9 114).
Общее количество ПЦР-тестирований с начала пандемии – 6 570 806.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
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