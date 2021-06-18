Также за минувшие сутки госпитализированы – 585 человек. К сожалению, зафиксировано 50 летальных случаев. 2 312 человек выздоровели.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

За сутки протестировано:

️ методом ПЦР – 25 888 человек,

️ методом ИФА – 9 342 лица,

️ экспресс-тестами – 15 969 человек.

За все время пандемии в Украине: ️ заболели – 2 228 192 лица;

️ выздоровели – 2 147 972 лица;

️ летальных случаев – 51 952;

️ проведено ПЦР-тестов – 10 629 744.

К слову, ВОЗ бьет тревогу из-за распространения индийского штамма коронавируса. Штамм COVID-19 "Delta", который впервые обнаружили в Индии распространился уже в 80 странах и продолжает мутировать. Новые мутации могут быть опаснее начального варианта.

В то же время Кабинет Министров Украины отменил ограничения на въезд на территорию Украины для лиц, прибывающих из Индии. Соответствующее постановление №611 было опубликовано на "Правительственном портале".

Источник: постановление Кабмина

Из документа исключен пункт о запрете пересечения государственной границы Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 2 недель. Эти ограничения действовали со 2 мая 2021 года.



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