В больницы госпитализировали 718 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, еще 97 пациентов ушли из жизни.
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Еще 1 404 человека выздоровели от болезни.
Ситуация с тестированием
За минувшие сутки в Украине провели 62 725 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 29 281,
- методом ИФА – 8 413,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 031.
Всего с начала пандемии COVID-19 Украине провели 12 309 029 тестов методом ПЦР.
Суточный прирост новых случаев коронавируса в регионах
- Киев – 412 случаев;
- Винницкая область – 109 случаев;
- Волынская область – 66 случаев;
- Днепропетровская область – 191 случай;
- Донецкая область – 195 случаев;
- Житомирская область – 58 случаев;
- Закарпатская область – 44 случая;
- Запорожская область – 163 случая;
- Ивано-Франковская область – 48 случаев;
- Киевская область – 101 случай;
- Кировоградская область – 14 случаев;
- Луганская область – 214 случаев;
- Львовская область – 241 случай;
- Николаевская область – 30 случаев;
- Одесская область – 232 случая;
- Полтавская область – 88 случаев;
- Ровенская область – 141 случай;
- Сумская область – 84 случая;
- Тернопольская область – 99 случаев;
- Харьковская область – 260 случаев;
- Херсонская область – 59 случаев;
- Хмельницкая область – 109 случаев;
- Черкасская область – 143 случая;
- Черновицкая область – 174 случая;
- Черниговская область – 57 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала