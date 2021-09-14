В больницы госпитализировали 718 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, еще 97 пациентов ушли из жизни.

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Еще 1 404 человека выздоровели от болезни.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине провели 62 725 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 29 281,
  • методом ИФА – 8 413,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 031.

Всего с начала пандемии COVID-19 Украине провели 12 309 029 тестов методом ПЦР.

Суточный прирост новых случаев коронавируса в регионах

  • Киев – 412 случаев;
  • Винницкая область – 109 случаев;
  • Волынская область – 66 случаев;
  • Днепропетровская область – 191 случай;
  • Донецкая область – 195 случаев;
  • Житомирская область – 58 случаев;
  • Закарпатская область – 44 случая;
  • Запорожская область – 163 случая;
  • Ивано-Франковская область – 48 случаев;
  • Киевская область – 101 случай;
  • Кировоградская область – 14 случаев;
  • Луганская область – 214 случаев;
  • Львовская область – 241 случай;
  • Николаевская область – 30 случаев;
  • Одесская область – 232 случая;
  • Полтавская область – 88 случаев;
  • Ровенская область – 141 случай;
  • Сумская область – 84 случая;
  • Тернопольская область – 99 случаев;
  • Харьковская область – 260 случаев;
  • Херсонская область – 59 случаев;
  • Хмельницкая область – 109 случаев;
  • Черкасская область – 143 случая;
  • Черновицкая область – 174 случая;
  • Черниговская область – 57 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала