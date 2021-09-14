Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 3 тысяч инфицированных

За минувшие сутки, 14 сентября, в Украине зарегистрировали 3 332 новых COVID-больных. Среди них 364 ребенка и 58 медработников.

В больницы госпитализировали 718 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, еще 97 пациентов ушли из жизни.

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Еще 1 404 человека выздоровели от болезни.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине провели 62 725 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 29 281,

методом ИФА – 8 413,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 031.

Всего с начала пандемии COVID-19 Украине провели 12 309 029 тестов методом ПЦР.

Суточный прирост новых случаев коронавируса в регионах

Киев – 412 случаев;

Винницкая область – 109 случаев;

Волынская область – 66 случаев;

Днепропетровская область – 191 случай;

Донецкая область – 195 случаев;

Житомирская область – 58 случаев;

Закарпатская область – 44 случая;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 48 случаев;

Киевская область – 101 случай;

Кировоградская область – 14 случаев;

Луганская область – 214 случаев;

Львовская область – 241 случай;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 232 случая;

Полтавская область – 88 случаев;

Ровенская область – 141 случай;

Сумская область – 84 случая;

Тернопольская область – 99 случаев;

Харьковская область – 260 случаев;

Херсонская область – 59 случаев;

Хмельницкая область – 109 случаев;

Черкасская область – 143 случая;

Черновицкая область – 174 случая;

Черниговская область – 57 случаев.

По состоянию на 14 сентября в Украине зафиксировали 2 321 156 больных на коронавирус. 2 223 272 из них преодолели болезнь. Но, к сожалению, 54 457 пациентов умерли.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала