Самый высокий суточный прирост больных зафиксировали в Киеве (681), а также в Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях. По всей стране в больницы госпитализировали 2 195 человек.

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За этот же период, 13 мая, от болезни умерли 287 жителей Украины. Еще 15 958 пациентов выздоровели.

В течение минувших суток в Украине провели 79 452 теста на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 33 889,

методом ИФА – 14 118,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 445.

С начала пандемии в Украине: Обнаружили – 2 143 448 больных коронавирусом;

Выздоровели – 1 832 601 человек;

Умерли – 47 620 пациентов;

Проведено ПЦР-тестов – 9 790 291.

Темпы вакцинации в стране

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 21 587 человек. Прививки проводились 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом вакцинации.

В целом с начала прививочной кампании прививки получили 918 164 человека. Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, всего 8 358 украинцев.

По состоянию на 13 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.

Число новых больных и вакцинированных в регионах за сутки:

Киев – 681 случай/ 2 249 прививок;

Винницкая область – 126 случаев/ 554 прививки;

Волынская область – 228 случаев/ 884 прививки;

Днепропетровская область – 487 случаев/ 1 222 прививки;

Донецкая область – 445 случаев/ 1 244 прививки;

Житомирская область – 211 случаев/ 989 прививок;

Закарпатская область – 105 случаев/ 1 337 прививок;

Запорожская область – 301 случай/ 705 прививок;

Ивано-Франковская область – 186 случаев/ 1 339 прививок;

Киевская область – 301 случай/ 944 прививки;

Кировоградская область – 127 случаев/ 314 прививок;

Луганская область – 186 случаев/ 557 прививок;

Львовская область – 350 случаев/ 1 384 прививки;

Николаевская область – 285 случаев/ 471 прививки;

Одесская область – 368 случаев/ 984 прививки;

Полтавская область – 325 случаев/ 926 прививок;

Ровненская область – 357 случаев/ 944 прививки;

Сумская область – 249 случаев/ 422 прививки;

Тернопольская область – 200 случаев/ 896 прививок;

Харьковская область – 665 случаев/ 649 прививок;

Херсонская область – 250 случаев/ 34 прививки;

Хмельницкая область – 334 случая/ 1 037 прививок;

Черкасская область – 449 случаев/ 468 прививок;

Черновицкая область – 95 случаев/ 478 прививок;

Черниговская область – 251 случай/ 556 прививок.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала