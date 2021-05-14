Самый высокий суточный прирост больных зафиксировали в Киеве (681), а также в Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях. По всей стране в больницы госпитализировали 2 195 человек.
К теме Новости о коронавирусе 13 мая: в Украине заканчивается AstraZeneca, можно ли смешивать вакцины
За этот же период, 13 мая, от болезни умерли 287 жителей Украины. Еще 15 958 пациентов выздоровели.
В течение минувших суток в Украине провели 79 452 теста на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 33 889,
- методом ИФА – 14 118,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 445.
С начала пандемии в Украине:
- Обнаружили – 2 143 448 больных коронавирусом;
- Выздоровели – 1 832 601 человек;
- Умерли – 47 620 пациентов;
- Проведено ПЦР-тестов – 9 790 291.
Темпы вакцинации в стране
За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 21 587 человек. Прививки проводились 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом вакцинации.
В целом с начала прививочной кампании прививки получили 918 164 человека. Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, всего 8 358 украинцев.
Число новых больных и вакцинированных в регионах за сутки:
- Киев – 681 случай/ 2 249 прививок;
- Винницкая область – 126 случаев/ 554 прививки;
- Волынская область – 228 случаев/ 884 прививки;
- Днепропетровская область – 487 случаев/ 1 222 прививки;
- Донецкая область – 445 случаев/ 1 244 прививки;
- Житомирская область – 211 случаев/ 989 прививок;
- Закарпатская область – 105 случаев/ 1 337 прививок;
- Запорожская область – 301 случай/ 705 прививок;
- Ивано-Франковская область – 186 случаев/ 1 339 прививок;
- Киевская область – 301 случай/ 944 прививки;
- Кировоградская область – 127 случаев/ 314 прививок;
- Луганская область – 186 случаев/ 557 прививок;
- Львовская область – 350 случаев/ 1 384 прививки;
- Николаевская область – 285 случаев/ 471 прививки;
- Одесская область – 368 случаев/ 984 прививки;
- Полтавская область – 325 случаев/ 926 прививок;
- Ровненская область – 357 случаев/ 944 прививки;
- Сумская область – 249 случаев/ 422 прививки;
- Тернопольская область – 200 случаев/ 896 прививок;
- Харьковская область – 665 случаев/ 649 прививок;
- Херсонская область – 250 случаев/ 34 прививки;
- Хмельницкая область – 334 случая/ 1 037 прививок;
- Черкасская область – 449 случаев/ 468 прививок;
- Черновицкая область – 95 случаев/ 478 прививок;
- Черниговская область – 251 случай/ 556 прививок.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала