За этот же период в больницы госпитализировали 395 человек с подтвержденными и подозрительными случаями. К сожалению, еще 24 пациента умерли.
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Зато выздоровели 394 инфицированных.
Охват тестирования
В течение 23 июля в Украине провели 18 581 тест на коронавирус:
- методом ПЦР – 18 581,
- методом ИФА – 7 326,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 13 – 235.
Всего по состоянию на 24 июля в стране провели 11 258 394 ПЦР-тестирований.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 194 случая;
- Винницкая область – 14 случаев;
- Волынская область – 1 случай;
- Днепропетровская область – 58 случаев;
- Донецкая область – 30 случаев;
- Житомирская область – 3 случая;
- Закарпатская область – 6 случаев;
- Запорожская область – 24 случая;
- Ивано-Франковская область – 6 случаев;
- Киевская область – 30 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 30 случаев;
- Львовская область – 42 случая;
- Николаевская область – 30 случаев;
- Одесская область – 38 случаев;
- Полтавская область – 29 случаев;
- Ровенская область – 10 случаев;
- Сумская область – 42 случая;
- Тернопольская область – 9 случаев;
- Харьковская область – 32 случая;
- Херсонская область – 54 случая;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Черкасская область – 22 случая;
- Черновицкая область – 7 случаев;
- Черниговская область – 19 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала