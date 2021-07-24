Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 700 больных

24 июля 2021 , 08:17
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Минздрав

За минувшие сутки, 23 июля, в Украине зафиксировали 745 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 51 ребенок и 20 медработников.

За этот же период в больницы госпитализировали 395 человек с подтвержденными и подозрительными случаями. К сожалению, еще 24 пациента умерли.

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Зато выздоровели 394 инфицированных.

Охват тестирования

В течение 23 июля в Украине провели 18 581 тест на коронавирус:

  • методом ПЦР – 18 581,
  • методом ИФА – 7 326,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 13 – 235.

Всего по состоянию на 24 июля в стране провели 11 258 394 ПЦР-тестирований.

За все время пандемии в стране выявили 2 248 164 больных коронавирусом. К сожалению, 52 835 из них умерли, однако 2 184 036 сумели преодолеть заболевание.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 194 случая;
  • Винницкая область – 14 случаев;
  • Волынская область – 1 случай;
  • Днепропетровская область – 58 случаев;
  • Донецкая область – 30 случаев;
  • Житомирская область – 3 случая;
  • Закарпатская область – 6 случаев;
  • Запорожская область – 24 случая;
  • Ивано-Франковская область – 6 случаев;
  • Киевская область – 30 случаев;
  • Кировоградская область – 5 случаев;
  • Луганская область – 30 случаев;
  • Львовская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 30 случаев;
  • Одесская область – 38 случаев;
  • Полтавская область – 29 случаев;
  • Ровенская область – 10 случаев;
  • Сумская область – 42 случая;
  • Тернопольская область – 9 случаев;
  • Харьковская область – 32 случая;
  • Херсонская область – 54 случая;
  • Хмельницкая область – 10 случаев;
  • Черкасская область – 22 случая;
  • Черновицкая область – 7 случаев;
  • Черниговская область – 19 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Анастасія Кушпіт