Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 700 больных

За минувшие сутки, 23 июля, в Украине зафиксировали 745 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 51 ребенок и 20 медработников.

За этот же период в больницы госпитализировали 395 человек с подтвержденными и подозрительными случаями. К сожалению, еще 24 пациента умерли.

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Зато выздоровели 394 инфицированных.

Охват тестирования

В течение 23 июля в Украине провели 18 581 тест на коронавирус:

методом ПЦР – 18 581,

методом ИФА – 7 326,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 13 – 235.

Всего по состоянию на 24 июля в стране провели 11 258 394 ПЦР-тестирований.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 194 случая;

Винницкая область – 14 случаев;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 58 случаев;

Донецкая область – 30 случаев;

Житомирская область – 3 случая;

Закарпатская область – 6 случаев;

Запорожская область – 24 случая;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 30 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 30 случаев;

Львовская область – 42 случая;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 38 случаев;

Полтавская область – 29 случаев;

Ровенская область – 10 случаев;

Сумская область – 42 случая;

Тернопольская область – 9 случаев;

Харьковская область – 32 случая;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 22 случая;

Черновицкая область – 7 случаев;

Черниговская область – 19 случаев.

За все время пандемии в стране выявили 2 248 164 больных коронавирусом. К сожалению, 52 835 из них умерли, однако 2 184 036 сумели преодолеть заболевание.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала